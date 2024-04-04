“استعلم من هنا”.. الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني عبر منصة أور الإلكترونية 2024 فى العراق

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عبر مواقع التواصل المختلفه ومحرك البحث جوجل عن كيفية تسديد الغرامات الموقعة على المركبات الخاصة بهم، وذلك بعد إعلان مديرية المرور العامة عبر موقع أور الإلكتروني وذلك تيسيرا على المواطنين داخل الجمهوريه العراقية حتى يتمكن المواطن العراقي من دفع قيمة الغرامة الموقعه عليه عبر الرقم الألماني.

غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

قامت وزارة الداخلية العراقية ممثلة في مديرية المرور العامه بالإعلان عن بعض الخطوات التي يجب إتباعها حتى يتمكن المواطن من الاستعلام عن قيمة الغرامه الخاصة به، وذلك عن طريق الرقم الألماني إلكترونيا ونوضح تلك الخطوات فيما يلي:

أولا: الولوج الى الموقع الخاص بمديرية المرور العامة وهو موقع أور الإلكتروني.

ثانياً: تسجيل الدخول عبر كتابة البيانات الشخصية الخاصة بالمستعلم.

ثالثا: ملء الإستمارة بكافة تفاصيل المركبة الخاصة بالمستعلم.

رابعا: الضغط على كلمة إستعلام.

خامساً: بعد ذلك سيكون متاح للمواطن تسديد قيمة الغرامة إلكترونيا وإختيار طريقة الدفع المناسبه له.

قيمة غرامات المرور العامه الرقم الألماني 2024

يبحث أصحاب المركبات من مواطني العراق عن كيفية معرفة قيمة غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 والتي أقرتها الإدارة العامة للمرور في العراق وتتراوح قيمة تلك الغرامة على حسب نوع المخالفه التي قام بها قائد المركبة وهي ما بين 1000 دينار عراقي حتى 10000 دينار عراقي ونبين فيما يلي بعضا من أنواع المخالفات وقيمتها: