أحداث قوية.. مسلسل المداح 4 الحلقة 25 أسطورة العودة.. كشف المستور و ظهور النمرود لصابر

ملايين المتابعين من مصر وشتى الدول العربية يترقبون عرض مسلسل المداح 4 الحلقة 25 بلعهفة وشوق لأنهم يستمتعون بمشاهدة المسلسل الذي يختلف عن باقي المسلسلات الرمضانية، حيث خرج مسلسل المداح عن النطاق المعتاد وقدم النجم حمادة هلال شخصية جديدة واستطاع أن يقدم عدة أجزاء من العمل للوصول للجزء الحالي الرابع الذي انطلق عرضه يوم الأحد 10 من مارس الماضي 2024 وحقق المسلسل تفاعل وضجة كبير وتصدر البحث اليوم وخلال الفقرات التالية نقدم لكم أحداث مسلسل المداح 4 الحلقة 25.

مسلسل المداح 4 الحلقة 25

لقطات مخيفة أرعبت الكثير من متابعي مسلسل المداح في الحلقات الماضية، لكن تحمل الحلقات القادمة أحداث قوى يتشوق لها الجمهور المتابع على أحر من الجمر، وخاصةً بعد موت حكمت التي قررت أن تخبر صابر بالحقيقة كاملة كي لا يتعرض للأذى على الرغم أن سميح كان يهددها طوال الوقت لكن قرارها كان في الوقت المناسب واعترفت عن طريق رسالة صوتية لصابر بالحقيقة وأخبرته عن بعض التفاصيل التي تفيده في غلق جميع البوابات والانتصار على الجن وأنها تخاف الله كثيراً وتفعل هذا ندجماً على اتباعها للشيطان والتوبة قبل الموت.

موعد عرض مسلسل المداح 4

تشاهدون مسلسل المداح الجزء الرابع فقط وحصري في رمضان 2024 على قناة ام بي سي مصر في المواعيد التالية:.

الساعة 8 مساءً.

والساعة 12 مساءً والإعادة الساعة 3 عصراً.

كما يذاع الساعة 11.30 على قناة mbc دراما.

ويعرض المداح 4 على منصة شاهد vip.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل المداح 4 أسطورة العودة

بدأت الحلقة الخامسة والعشرون عندما توجه صابر مسرعاً إلى منزل حكمت لكنه ذهب متأخراً فوجدها ميتة هي وفريق التمريض، ومن جهة أخر يتلاعب سميح بعقل بعفاف والده صابر كي يضعف إيمانها لكنها قوية و تداوم على الصلاة والقرآن وهذا ما يحصنه من إيذاء الجن لها دائماً، وعندما تواصل صابر مع الشخص التي اخبرته عنه حكمت قبل الوفاة قرر صابر أن يستحضر الجن النمرود وبالفعل وقف أمام اللوحة وارتده الخاتم وقال له أظهر يانمرود هل أن خائف والتفت صابر فوجده بالخلف ورحب به وانتهات الحلقة عند ذلك وسوف تكشف الحلقات القادمة تطورات كثيرة ورحلة حرق الجنة وغلق جميع البوابات والقضاء على الشر.