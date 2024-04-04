افرحوا وزقططوا اخبار تجلب السعادة.. آخر القرارات بشأن معاشات شهر أبريل 2024 وحقيقة زيادة 15٪… تعرف على التفاصيل كاملة!!

في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها، تم تطبيق زيادة 15% على جميع المعاشات بدءًا من شهر مارس 2024، وتستمر هذه الزيادة للشهر الثاني على التوالي في شهر أبريل 2024، وسوف نتناول التفاصيلكاملةفي هذا المقال.

موعد صرف معاشات أبريل 2024

بدأ صرف معاشات شهر أبريل 2024 يوم الاثنين 1 أبريل 2024، وذلك من خلال مختلف قنوات الصرف المعتمدة:

مكاتب البريد المصري: من خلال 4000 مكتب بريد منتشر على مستوى الجمهورية.

من خلال 4000 مكتب بريد منتشر على مستوى الجمهورية. ماكينات الصراف الآلي: من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري.

من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري. المحافظ الإلكترونية: من خلال تطبيقات المحافظ الإلكترونية مثل فوري وبنك ناصر الاجتماعي.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

تم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2000 جنيه شهريًا، وذلك بعد الزيادة التي تم تطبيقها في شهر مارس 2024.

زيادة الحد الأقصى للمعاشات

تم رفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 40 ألف جنيه شهريًا، وذلك بعد الزيادة التي تم تطبيقها في شهر مارس 2024.

زيادة المعاشات التأمينية

تطبق الزيادة على جميع أنواع المعاشات التأمينية، بما في ذلك:

معاشات الشيخوخة.

معاشات العجز.

معاشات الوفاة.

معاشات إصابات العمل.

زيادة معاشات التضامن الاجتماعي

تطبق الزيادة على جميع أنواع معاشات التضامن الاجتماعي، بما في ذلك:

معاش تكافل وكرامة.

معاش الضمان الاجتماعي.

معاش الأرامل والمطلقات.

معاش ذوي الإعاقة.

تأثير الزيادة على أصحاب المعاشات

تقدر الزيادة في المعاشات بتكلفة 80 مليار جنيه سنويًا، وتستفيد منها حوالي 11 مليون مواطن.

الاستعلام عن المعاشات

يمكن الاستعلام عن المعاشات من خلال:

موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي: 1444

التوجه إلى أحد مكاتب البريد المصري أو التأمينات الاجتماعية

ملاحظات هامة