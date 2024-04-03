النصر فاز 8 والهلال فاز بالتلاتة في دوري روشن.. يبقى لازم تنزل حالا تردد قناة ssc الجديد

لا شك أن دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح محط اهتمام الكثيرين، وبالتالي زاد البحث عن تردد قناة ssc وذلك لمشاهدة أهم المباريات بالسعودية وآسيا، نظرا إلى أن القناة تهتم بعرض مختلف المباريات الدولية والمحلية كما تعرض وتحلل دوري أبطال آسيا من خلال تغطية وعرض مميز إلى جانب أن ssc هي الناقل الحصري للدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن للمحترفين) وهو ما جعل الكثير يحاولون معرفة ترددها وتنزيلها وسوف نوضح من خلال الكلمات التالية من المقال الحالي كافة التفاصيل.

تعرف على تردد قناة ssc الجديد

والآن تيسيرا عليكم سنقوم بعرض كافة التفاصيل بشأن تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات سوف نوضح لكم ترددها من خلال التالي.

القناة ssc.

التردد الخاص 12418.

معدل تصحيح الخطأ 4/3.

معدل الترميز 27500 مع استقطاب أفقي.

تعرف على تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد على عرب سات هو: 12380

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

والاستقطاب: رأسي.

أهم مميزات قناة ssc أس أس سي

بعد التعرف على تردد قناة ssc من خلال ما قمنا بتوضيحه، وبعد أن نقوم بفتح القناة ستجد أنها تتميز بكثير من المزايا ومنها ما يلي.

تقدم القناة جميع المباريات الرياضية المهمة.

تعرض بجوده جيدة بصورة إتش دي.

يكون صوتها نقيا وجيدا.

تعمل القناة على مدار 24 ساعة.

تقوم ببث دوري روشن السعودي للمحترفين.

تعمل القناة على تقديم برامج التحليل والتي تقوم بتحليل مباريات بشكل سهل ومبسط.

خطوات فتح تردد قناة SSC

يتم فتح القناة عن طريق خطوات بسيطة وهي.

أولا يتم الضغط على زر الريموت menu.

ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على الضبط الهوائي.

يضغط على القمر الصناعي نايل سات.

يقوم بإدخال التردد والاستقطاب ومعدل الترميز.

يضغط على بحث.

ينتظر قليلا حتى يتم نزول القناة.

ثم يقوم بالاستمتاع بمشاهدة أفضل المباريات.