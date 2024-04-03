الجيش الأردني يعلن أسماء مستحقي الإسكان العسكري بالأردن لشهر ابريل 2024 عبر هذا الرابط

اعلنت القوات المسلحة الأردنية عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري لهذا الشهر الجاري لعام 2024، والجدير بالذكر أن هذا القرض من أجل توفير حياة كريمة ومسكن مناسب لمن لا يمتلكون سكن مناسب للعيش، ولكن للحصول على هذا القرض يجب توافر عدة شروط من بينها ألا يكون المتقدم قد استفاد من هذا القرض من قبل، ومن خلال مقالنا هذا سوف نذكر طريقة الاستعلام عن اسماء مستحقي الإسكان العسكري، وأهم الشروط والمستندات المطلوبة.

الاستعلام عن اسماء مستحقي الإسكان العسكري

يمكن الاستعلام عن اسماء مستحقي الإسكان العسكري بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التي سنذكرها فيما يلي:

أولًا على المتقدم الدخول إلى موقع القوات المسلحة الأردنية.

بعد ذلك يلزم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستعلم.

سوف يظهر عدة خيارات يجب الضغط على خيار أسماء مستحقي الإسكان العسكري.

بعد ذلك يتم الضغط على خيار أسماء الضباط وضباط الصف.

وفي النهاية سوف يظهر قايمة تحتوي على جميع أسماء المقبولين في قرض الإسكان العسكري بالأردن.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الإسكان العسكري

يمكن الحصول على قرض الإسكان العسكري بالأردن من خلال توافر بعض الأوراق والمستندات المطلوبة، نذكرها فيما يلي:

صورة من مستند بطاقة الأحوال المدنية.

إلى جانب إلزام توافر صورة من شهادة الميلاد.

كذلك صورة من دفتر العائلة.

يجب توافر صورة من شهادة التطعيمات.

يجب كذلك توافر صورة من شهادة حسن السير والسلوك.

إلى جانب ضرورة توافر شهادة التأهيل العسكري.

وأخيرًا يلزم توافر صورة من كشف الحساب البنكي.

شروط الاستفادة من قرض الإسكان العسكري

يوجد عدة شروط يجب توافرها من أجل الحصول على قرض الإسكان العسكري بالأردن، نذكرها فيما يلي: