ثبتها حالاً وفرح الأولاد.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على نايل سات وعرب سات

يقوم الكثير من أولياء الأمور بالبحث المكثف عن تردد قناة طيور الجنة 2024 التي تستخدم أحدث الإمكانيات وتعمل بكفاءة عالية جداً وتختار أفضل محتوى يتناسب ويرضي أذواق الأطفال جميعاً، طيور الجنة هي قناة عربية أردنية مالكها خالد مقداد وقد تم تأسيسها وانطلاق البث الأول لها في يناير لسنة 2008 وقد مضى على تأسيسها فيما يقارب 16 عام من النجاح والشهرة الواسعة،

تساعد قناة طيور الجنة الأطفال لكسب مهارات جديدة وتعلم الأشياء المفيدة عن طريق البرامج التي تقدمها القناة، حيث يقوم بتقديم البرامج أطفال من مراحل عمرية مختلفة لأن الطفل يستطيع فهم ما يقوله طفل مثله، مما يزيد تعلق الأطفال بالمحتوى التي تقدمه القناة دون ملل، ويعتمد عليها الأباء والأمهات لأنها لا تشكل أي خطورة على سلوك الأطفال و نستعرض لحضراتكم عبر التقرير التالي تردد قناة طيور الجنة 2024.

تردد قناة طيور الجنة 2024

تعمل قناة وناسة على مدار 24 ساعة بدون توقف وبدون أي تشفير لأنها مفتوحة ومجانية ويمكن أن تتم عملية ضبطها على الجهاز بشكل يدوي فور إضافة الرموز التالية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11399.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة طيور الجنة الجديد 2024

تعتمد قناة طيور الجنة على مجموعة كبيرة من الأطفال يقدمون البرامج والأغاني من أجل إدخال الفرحة والسعادة على قلوب ملايين الأطفال، تقدم قناة طيور الجنة برامج يومية للتحفيز وتنمية المهارات وتعليم بعض العادات الصحيحة وكيفية التعامل مع الآخرين، كما تنقل القناة باقة كبيرة من الأغاني الترفيهية التي تحظى على إعجاب ملايين الأطفال، وتقدم القناة أناشيد تعليمية للحروف والأرقام وتعليم القيم والأخلاق الحميدة، وتقدم القناة رسوم متحركة مميزة جداً مناسبة للأطفال ذات الأعمال الصغير، يجد الطفل ما يفضله على قناة طيور الجنة ولذلك قدمنا لكم التردد بشكل كامل.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات