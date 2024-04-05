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«99٪ مش عارفين فوائدها».. ما هي فوائد تفعيل خاصية وضع الطيران.. هتندم إنك مكنتش تعرفها!!
منذ نشأة الهواتف الذكية، ارتبط وضع الطيران بمفهوم السفر الجوي، حيث يلزم إيقاف تشغيل جميع الوظائف اللاسلكية على متن الطائرة، ولكن ماذا لو قلت لك أن فوائد واستخدامات وضع الطيران تتجاوز حدود السفر بكثير في هذا المقال، سوف نغوص في رحلة لاكتشاف فوائد وضع الطيران المتنوعة، ونستكشف استخداماته العملية في مختلف مجالات الحياة.
فوائد وضع الطيران
- توفير عمر البطارية:يعد وضع الطيران من أهم أدوات توفير الطاقة على الهاتف، حيث يقلل من استهلاك البطارية بشكل كبير من خلال إيقاف تشغيل الوظائف اللاسلكية مثل الواي فاي والبلوتوث والشبكات الخلوية.
- تحسين الأداء: يعمل وضع الطيران على تقليل التداخل بين الوظائف اللاسلكية، مما يحسن من أداء الهاتف بشكل عام، خاصةً عند استخدام تطبيقات تتطلب معالجة قوية مثل الألعاب.
- الحد من التشتت: يساعدك وضع الطيران على التركيز على العمل أو الدراسة أو أي نشاط آخر من خلال إيقاف التنبيهات والمكالمات والرسائل النصية.
- تعزيز الخصوصية: يعيق وضع الطيران تتبع موقعك من قبل التطبيقات والشركات، مما يعزز من خصوصيتك ويقلل من خطر التجسس.
- الراحة من الإزعاج: يتيح لك وضع الطيران الاستمتاع بالهدوء والسكينة دون أي مقاطعة من المكالمات أو الرسائل أو الإشعارات.
استخدامات وضع الطيران
- النوم بشكل أفضل: يساعدك وضع الطيران على النوم بشكل أفضل من خلال إيقاف تشغيل الإضاءة الزرقاء المنبعثة من شاشة الهاتف، والتي قد تعيق إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.
- حماية الهاتف من التلف: يقلل وضع الطيران من خطر تعرض الهاتف للتلف بسبب التداخل الكهرومغناطيسي، خاصةً في الأماكن المزدحمة مثل المستشفيات أو الطائرات.
- إصلاح بعض المشكلات: يمكن استخدام وضع الطيران لإصلاح بعض مشكلات الهاتف مثل تجمّد الشاشة أو تعطل الاتصال.
- الحفاظ على بيانات الهاتف: يساعدك وضع الطيران على التحكم في استهلاك بيانات الهاتف، خاصةً إذا كنت تسافر في منطقة ذات رسوم تجوال مرتفعة.
- الاستمتاع بالألعاب دون مقاطعة: يتيح لك وضع الطيران الاستمتاع بالألعاب دون أي مقاطعة من المكالمات أو الرسائل أو الإشعارات.