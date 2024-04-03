هـذا هو هاتف سامسونج A55 : أقوي هاتف من Samsung فئة متوسطة بسعر مناسب للجميع وحجم كبير

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق هاتف سامسونج A55، وهو هاتف جديد للفئة المتوسطة العليا ويعتمد الهاتف على معالج Samsung Exynos 1480 الجديد، ويتميز بتصميم زجاجي متطور مقاوم للتلف الناتج عن المياه ولضمان تجربة مشاهدة سلسة، تستخدم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتقنية التصنيع Super AMOLED إلى جانب الكاميرا الأمامية الرائعة بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي، يحتوي الهاتف الذكي أيضًا على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمثبت بصري للحصول على لقطات ومقاطع فيديو ثابتة.

هاتف سامسونج A55

يحتوي هاتف سامسونج A55 الذكي على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تسمح بالشحن السريع بقدرة 25 وات، لذلك لن يضطر المستخدمون إلى القلق بشأن نفاد الطاقة لفترات طويلة من الوقت بفضل هذه الميزات، تبرز المجموعة من بين أفضل الخيارات في نطاقها السعري، ولكن دعونا نفحص فوائدها وعيوبها بمزيد من التفصيل قبل أن نقرر شراءها أم لا.

مواصفات مختصرة لهاتف هاتف سامسونج A55

من اهم مواصفات هاتف سامسونج A55 منها ما يلي:

شاشة Super AMOLED بقياس 6.6 بوصة بكثافة بكسلات 390 لكل بوصة ودقة 1080×2340.

المعالج: Samsung Exynos 1480 مع معالج رسوميات Xclipse 530 وتقنية 4 نانو.

الذاكرة العشوائية: 8/12 جيجابايت، 128/256 جيجابايت.

الكاميرا: بدقة 32 ميجابكسل للكاميرا الأمامية وبدقة 50 ميجابكسل لكل من الكاميرات الخلفية الثلاث.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

نظام التشغيل: أندرويد 14 يعمل بنظام One UI 6.1 أحدث واجهة سامسونج.

ميزات هاتف سامسونج A55

من اهم مميزات هاتف سامسونج A55 ما يلي: