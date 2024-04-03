«نزليها وسلي ولادك»… تردد قناة سبيستون على النايل سات… قناة شباب المستقبل!!

قناة سبيستون هي قناة فضائية عربية مخصصة للأطفال، وتقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا متنوعًا من رسوم متحركة وبرامج وأفلام وانطلقت قناة سبيستون عام 1998، حاملة معها ثورة في عالم الرسوم المتحركة العربية، حيث قدمت محتوى هادفا يراعي احتياجات الأطفال ويناسب ثقافتهم، ونجحت في جذب انتباههم من خلال برامجها المميزة وشخصياتها المحبوبة.

تردد قناة سبيستون 2024 على النايل سات

التردد: 11785

11785 معدل الترميز: 27500

27500 الاستقطاب: عمودي

عمودي معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات ضبط تردد قناة سبيستون على النايل سات

افتح قائمة القنوات على جهاز الريسيفر الخاص بك.

اضغط على “إضافة قناة جديدة”.

أدخل التردد 11785 في خانة التردد.

اختر “عمودي” من قائمة الاستقطاب.

اختر “27500” من قائمة معدل الترميز.

اختر “5/6” من قائمة معامل تصحيح الخطأ.

اضغط على “بحث”.

ستظهر قناة سبيستون في قائمة القنوات الخاصة بك.

مميزات قناة سبيستون

تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا متنوعًا للأطفال.

تبث برامجها بجودة عالية.

تتميز ببرامجها الحصرية التي لا تعرض على أي قناة أخرى.

تقدم محتوى مناسبًا للأطفال من جميع الأعمار.

برامج قناة سبيستون

رسوم متحركة: تقدم القناة مجموعة واسعة من الرسوم المتحركة المحبوبة من قبل الأطفال، مثل: بن تن، وسبونج بوب، وبنات القوة، وبوكيمون، وغيرها.

تقدم القناة مجموعة واسعة من الرسوم المتحركة المحبوبة من قبل الأطفال، مثل: بن تن، وسبونج بوب، وبنات القوة، وبوكيمون، وغيرها. برامج تعليمية: تقدم القناة برامج تعليمية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتوسيع آفاقهم، مثل: سبيس تون أكاديمي، وأبطال المعرفة، وغيرها.

تقدم القناة برامج تعليمية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتوسيع آفاقهم، مثل: سبيس تون أكاديمي، وأبطال المعرفة، وغيرها. برامج ترفيهية: تقدم القناة برامج ترفيهية تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة في قلوب الأطفال، مثل: مغامرات سبيس تون، ومسابقات سبيس تون، وغيرها.

ملاحظة هامة

قد تختلف خطوات ضبط تردد القناة على جهاز الريسيفر الخاص بك، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهازك.