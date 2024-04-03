تراجع طفيف خذني قبل العيد.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 يهتم المواطنين بالبحث عنها رغبةً في الشراء، خلال الآونة الأخيرة أي قبل حلول شهر رمضان بعد أسابيع وأسعار الدواجن بمختلف أنواعها في ارتفاع ملحوظ يوم بعد يوم، كما وصل كيلو الدواجن البيضاء الفترة الأخيرة نحو 120 جنيه ووصل كيلو الدواجن البلدي 150 جنيه، وهذا ما جعل عملية الشراء تتراجع بسبب زيادة الأسعار وعدم قدرة المواطنين على الشراء بشكل مستمر،

لكن كشفت الحكومة أن الأسعار لتعود للاستقرار مجدداً وتنخفض أسعار مختلف السلع والمنتجات لرفع العبء والمعاناة عن المواطنين، وبشكل فعلي نلاحظ أن هناك تراجع منذ عدة أيام متتالية ونتج عن ذلك القرارات الأخيرة التي صدرت من البنك المركزي وتعزيز قيمة الجنيه المصري والقضاء على السوق السوداء للدولار، واليوم ننشر لكم من خلال موقعنا البديل أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024

كشف الدكتور ثروت الزيني رئيس شعبة الدواجن بأن هذه الفترة سوف تستقر أسعار الدواجن في الأسواق بشكل ملحوظ وأكد أن التراجع مازال مستمر بعد تراجع سعر الأعلاف المسؤولة عن تراجع وزيادة أسعار الدواجن، ووصلت قيمة التراجع في الكيلو مقارنةً ببداية شهر رمضان نحو 35 جنيه، وتأتي الأسعار الجديدة للدواجن اليوم بمختلف أنواعها على النحو التالي:.

يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة 87 جنيه وتصل للمستهلك نحو 90 جنيه.

وتسجل اسعار الدواجن الساسو اليوم

أسعار البيض اليوم 105 جنيه للمستهلك.

سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الاربعاء في الأسواق نحو 120 جنيه.

كيلو اوراك الدجاج والدبابيس نحو 100 جنيه.

ويصل سعر كيلو البانية 200 جنيه.

كيلو الكبد والقوانص 105 جنيه.

سعر كيلو البط البلدي 140 جنيه.

أسعار البيض اليوم في الأسواق