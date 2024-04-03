طريقة عمل مهلبية الرمان بطعم مميز ورائع

مهلبية الرمان ، من الحلى الرائع من حيث الطعم والشكل فهو عبارة عن طبقتين طبقة مهلبية الحليب وطبقة من مهلبية الرمان، وتقدم مع المكسرات التي تعطي لها مذاق شهي ورائع، وهل أنواع الحلى الباردة التي يتم يتم تحضيرها بالمنزل فطريقة تحضير المهلبية بسيطة وسهلة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل مهلبية الرمان بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل مهلبية الرمان

لتحضير الوصفة نحتاج إلي المكونات الآتية وهي كما يلي:-

٤ أكواب من الحليب السائل.

نصف كوب من النشا.

٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

ملعقة صغيرة ماء زهر.

لتحضير صوص الرمان

٣ أكواب من عصير الرمان.

٢ ملعقة كبير من السكر.

نصف كوب من النشا.

للتزين

فستق حلبي.

رمان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مهلبية الرمان سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع به الحليب ثم نضيف النشا، والدقيق، والسكر ونقلب المكونات حتي تذوب تماماً. يوضع الوعاء على نار متوسطة ونقلب المكونات حتي يصبح قوام الخليط ثقيلا. ثم نضيف ماء الزهر وماء الورد والفانيليا والزبدة ونقلب المكونات، حتي تختلط مع بعضها البعض. نطفئ النار ويسكب الخليط في أكواب زجاجية أو بلاستيكية حتي المنتصف فقط. نضع الأكواب داخل الثلاجة حتي تبرد وتتماسك جيداً.

طريقة تجهيز مهلبية الرمان

نحضر وعاء عميق ونضيف عصير الرمان ثم نضيف السكر والنشا، نخفق المكونات حتي يذوب النشا والسكر تماماً، ثم نضع الخليط على نار متوسطة ويترك مع التقليب المستمر حتي يصبح قوامها ثقيلا، يسكب الخليط فوق الأكواب على مهلبية الحليب، ثم ندخل الأكواب الثلاجة مرة أخرى حتي تتماسك لمدة حوالي من ساعة إلي ساعتين تقريبا، للتقديم نخرج المهلبية من الأكواب ثم تزين بحبات الرمان والفستق الحلبي، ثم تقدم بالهنا والشفا.