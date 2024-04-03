جاوب صح فرصتك من المليون قريبة.. مسابقة طائر السعيدة 6 سؤال الحلقة 24 من رمضان 2024 مع مايا العبسي

مازالت عمليات البحث لن تتوقف ولن تتراجع عن تسجيل الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 6 لأنها مسابقة نقدية يحرص المواطنين في اليمن عن معرفة السؤال اليومي من أجل ارسال الإجابة الصحيحة، كل شخص لديه أكثر من فرصة لأن طائر السعيدة مستمرة لمدة نهاية الشهر الكريم وهي النسخة السادسة التي حققت تفاعل كبير، وانتشر صدى برنامج طائر السعيدة في شتى الدول العربية، وتصدر اسم البرنامج محركات البحث الأولى،

طائر السعيدة ضمن برامج قناة السعيدة اليمنية التي تحرص دائماً على تقديم برامج مميزة ومختلفة عن أي قناة فضائية ويقوم بتقديم البرنامج من الموسم الأول في عام 2019 وحتى الموسم السادس في 2024 الإعلامية الشهيرة مايا العبسي، ترقبوا معنا للإطلاع على خطوات مسابقة طائر السعيدة 6.

مسابقة طائر السعيدة 6

طائرة السعيدة مسابقة كبرى بدأت شهرتها في شهر رمضان لسنة 2019 وكان الاعلامية مايا العبسي تقوم بطرح سؤال يومي عبر قناة السعيدة اليمنية بشكل يومي ويتم الإجابة من خلال ارقام التواصل التي تظهر على الشاشة، وبعد عامين من انطلاق البرنامج وتطور الأنظمة قامت قناة السعيدة بإنشاء موقع إلكتروني لطرح الأسئلة وتلقي الإجابات على الأسئلة من خلاله لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين، وبالفعل أصبح هناك موقع للإشتراك، ويأتي سؤال الحلقة الجديدة من المسابقة على النحو التالي:.

نجم منتخب دفاع المنتخب الوطني وصاحب الهدف التاريخي في مرمى الصين 1994م ، من هو ؟

الإجابة الصحيحة بين الاختيارات صالح بن ربيعة.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 6 رمضان 2024