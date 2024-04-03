«الكل هيرجع يبني تاني»… مفاجأة غير متوقعة في سعر الأسمنت والحديد اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024 في جميع المصانع!!

تشهد أسعار الحديد والأسمنت، مواد البناء الأساسية، تقلبات متكررة في السوق المصري، مما يخلق حالة من التوتر لدى المستهلكين والمقاولين على حد سواء، فبينما يسعى البعض للاستفادة من أي انخفاض في الأسعار لتنفيذ مشاريعهم، يترقب آخرون استقرارها قبل البدء بأي خطوات.

الوضع الحالي لسعر الأسمنت والحديد

في يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024، تباينت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري، فقد انخفضت أسعار بعض أنواع الحديد، بينما ارتفعت أسعار أخرى.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل

انخفاض: شهدت أسعار بعض أنواع الحديد انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر طن حديد عز 660 جنيهًا ليصل إلى 48731 جنيهًا، كما انخفض سعر طن حديد المصريين 1000 جنيهًا ليصل إلى 45000 جنيهًا.

شهدت أسعار بعض أنواع الحديد انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر طن حديد عز 660 جنيهًا ليصل إلى 48731 جنيهًا، كما انخفض سعر طن حديد المصريين 1000 جنيهًا ليصل إلى 45000 جنيهًا. ارتفاع: على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار بعض أنواع الحديد الأخرى، مثل حديد الجيوشي الذي ارتفع 500 جنيه ليصل إلى 42500 جنيه، كما ارتفع سعر حديد المراكبي 300 جنيه ليصل إلى 43000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل

استقرار نسبي: حافظت أسعار الأسمنت على استقرارها النسبي، مع بعض التغييرات الطفيفة، فقد انخفض سعر طن أسمنت السويس 70 جنيهًا ليصل إلى 2170 جنيهًا، بينما ارتفع سعر طن أسمنت طرة وحلوان 20 جنيهًا ليصل إلى 2170 جنيهًا.

عوامل التأثير

تتأثر أسعار الحديد والأسمنت بمجموعة من العوامل، منها: