بسكويت اللوز الناعم بطعم مميز ورائع أجمل مخبوزات العيد

بسكويت اللوز ، من المخبوزات سريعة التحضير ويقدم بعجينة بسيطة وسهلة تعتمد على الدقيق مع شرائح اللوز المحمصة التي تميزه بنكهة شهية جداً، كما يعد من أنواع البسكويت اللذيذ الذي يقدم في الأعياد والكثير من المناسبات المختلفة، ويتميز بقوام الناعم الهش الذي يجعل الناس يقبلون على تناوله، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات عمل بسكويت اللوز بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل بسكويت اللوز

يتم تحضير البسكويت من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ كوب ونصف من الدقيق.

٢ كوب لوز شرائح.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب سكر بودر.

كوب زبدة لينة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

للتزين سكر بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على خطوات تحضير بسكويت اللوز بالمنزل وهي كما يلي:-

نضع شرائح اللوز في صينية فرن ثم ندخلها على درجة حرارة ١٨٠حتي يأخذ اللوز الون الذهبي مع مراعاة التقليب من حين لآخر. نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتترك جانباً حتي تبرد الشرائح تماماً، ثم نحضر محضرة الطعام ونضيف اللوز، والدقيق ثم نخلط حتي يصبح اللون ناعم مثل البودر.

بعد ذلك نقوم بإضافة السكر البودر والزبدة والملح و نضيف الفانيليا للخليط ونخلط المكونات مع بعضها البعض حتى تتشكل لدينا عجينة طرية.

بعد ذلك نضيف للخليط ملعقة صغيرة من الحليب ونخلط حتي تتماسك العجينة وتصبح سهلة التشكيل.

طريقة تشكيل بسكويت اللوز

نأخذ جزء من العجينة ثم يفرد بين ورقتين من ورق الزبدة باستخدام النشابة بسمك حوالي ١سم، ثم نقطع العجينة بقطاعة البسكوت على حسب الشكل الذي ترغبين به، ثم توضع قطع البسكويت داخل صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، ثم يخبز داخل فرن ساخن على درجة حرارة ١٦٠درجة مئوية حتي يأخذ لون ذهبي فاتح، نخرج البسكويت من الفرن ثم يترك يبرد لمدة دقيقة واحدة ثم يزين بالسكر البودر ثم يقدم بألف هنا وشفا.