«العلف يصدم الجميع الآن»… سعر طن العلف في مصر اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024 في جميع الأسواق … ياتري هيوصل لحد فين!!

يشهد سوق العلف في مصر تقلبات مستمرة منذ شهور، مما يسبب قلقًا كبيرًا لمربي الدواجن والماشية، الذين يواجهون صعوبة في توفير الغذاء الحيواني بأسعار مناسبة، وفي هذا المقال، سوف نستعرض أحدث أسعار طن العلف في مصر للمستهلك في جميع الأسواق اليوم الأربعاء الموافق 3 ابريل 2024.

أولاً: أسعار العلف اليوم

تختلف أسعار العلف في مصر باختلاف نوعه ومكوناته ونسبة البروتين فيه، كما تختلف من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وفيما يلي، نستعرض متوسط أسعار طن بعض أنواع العلف في مصر اليوم:

علف الدواجن:

علف البياض: يتراوح سعره بين 22 ألف و 24 ألف جنيه مصري.

يتراوح سعره بين 22 ألف و 24 ألف جنيه مصري. علف التسمين: يتراوح سعره بين 28 ألف و 30 ألف جنيه مصري.

علف المواشي:

علف العجول تسمين: يتراوح سعره بين 22 ألف و 25 ألف جنيه مصري.

يتراوح سعره بين 22 ألف و 25 ألف جنيه مصري. علف الأغنام والماعز: يتراوح سعره بين 18 ألف و 20 ألف جنيه مصري.

ثانياً: عوامل ارتفاع أسعار العلف

هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار العلف في مصر، أهمها:

الحرب في أوكرانيا: أدت الحرب إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب مثل القمح والذرة، وهي المكونات الرئيسية للعلف.

أدت الحرب إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب مثل القمح والذرة، وهي المكونات الرئيسية للعلف. ارتفاع سعر الدولار: أدى ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام لصناعة العلف.

أدى ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام لصناعة العلف. نقص الإنتاج المحلي: لا تنتج مصر سوى 40% من احتياجاتها من العلف، بينما تعتمد على الاستيراد لتوفير 60% الباقية.

لا تنتج مصر سوى 40% من احتياجاتها من العلف، بينما تعتمد على الاستيراد لتوفير 60% الباقية. زيادة الطلب على العلف: أدى زيادة عدد المزارع ونمو صناعة الدواجن والماشية إلى زيادة الطلب على العلف.

ثالثاً: تأثيرات ارتفاع أسعار العلف

يسبب ارتفاع أسعار العلف العديد من التأثيرات السلبية على صناعة الدواجن والماشية، أهمها: