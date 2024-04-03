«الناس هتموت من الفرحة»… مفاجأة غير متوقعة في أسعار اللحمة اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024!!

يشهد سوق اللحوم في مصر حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأيام الجارية، حيث تراوح سعر كيلو اللحم البقري البلدي بين 380 إلى 450 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو اللحم البرازيلي بين 190 إلى 250 جنيهًا، وسوف نتناول في هذا المقال تفاصيل أسعار اللحمة اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024.

سعر اللحم البقري

تراوح سعر الكيلو بين 380 إلى 450 جنيهًا.

تختلف الأسعار حسب نوع اللحم وقطعه (الكندوز، الكبدة، المفروم).

ارتفاع طفيف في بعض المناطق عن غيرها.

سعر اللحم البرازيلي

تراوح سعر الكيلو بين 190 إلى 250 جنيهًا.

استقرار في الأسعار مقارنة بالأسبوع الماضي.

تتوفر كميات كبيرة في الأسواق.

سعر اللحم الضأن

تراوح سعر الكيلو بين 350 إلى 400 جنيهًا.

استقرار في الأسعار مقارنة بالأسبوع الماضي.

قلة في المعروض مقارنة باللحم البقري.

سعر اللحم المفروم

تراوح سعر الكيلو بين 300 إلى 350 جنيهًا.

استقرار في الأسعار مقارنة بالأسبوع الماضي.

تتوفر كميات كبيرة في الأسواق.

التوقعات لسعر اللحوم في مصر

ارتفاعات طفيفة في الأسعار خلال شهر رمضان:

يتوقع أن تشهد أسعار اللحوم ارتفاعات طفيفة خلال شهر رمضان المبارك، لكن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار وضمان توفرها للمواطنين بأسعار مناسبة، ويرجع ذلك إلي:

زيادة الطلب على اللحوم.

قلة المعروض من بعض أنواع اللحوم.

تدخل الحكومة لضبط الأسعار:

ضخ كميات من اللحوم في الأسواق.

مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار.

نصائح للمستهلكين

مقارنة الأسعار بين مختلف المحلات.

التأكد من جودة اللحوم قبل الشراء.

شراء كميات مناسبة للاستهلاك.

تجميد اللحوم الزائدة عن الحاجة.

ملاحظات هامة