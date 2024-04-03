خليك سابق الكل واعرفها حالاً .. ميزة جديدة في واتساب بلس الازرق 2024 وخطوات تحميله

ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق يبحث عنها جميع مستخدمي واتساب حيث تم إجراء تعديل نسخة جديدة مطورة بشكل يتناسب مع متطلبات المستخدمين مع وجود بعض التحديثات التي تلبي متطلبا العصر الحديث ليكون الواتساب الأفضل بين باقي التطبيقات الأخرى، حيث تم تطوير الدردشة بالإضافة الي تحسين جودته وإضافة مميزات أخرى إليه، وسوف نطلعكم بهذه المزايا الجديدة وكيفية تنزيل هذا الإصدار من واتساب بلس الأزرق.

ميزة جديدة في واتساب بلس الازرق ٢٠٢٤

واتساب بلس الأزرق يبهر مستخدميه بالمزايا التي يقدمها بين كل وقت وآخر والتي يرغب كثير من مستخدميه في تحقيقها، وقد قامت شركة واتساب بإصدار نسخة جديدة من تطبيق واتساب بلس الأزرق، هذه النسخة تتمتع بميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق، من هذه المزايا ما يلي:

تفعيل وضعية عدم الإزعاج، و خاصية رؤية الحالة ورؤية الرسومات الموجودة أعلى الشاشة الرئيسية.

كما يمكن إخفاء التسجيل عند الرسالة الصوتية، واخفاء علامة استلم للرسائل المستلمة.

من أهم المزايا الجديدة أن النسخة الجديدة توفر استعادة الرسائل المحذوفة.

بالإضافة أنه يمكن إخفاء حالة المتصل الآن.

لا يوجد علامة زرقاء تؤكد قراءتك للرسالة.

كيفية تنزيل تطبيق واتساب بلس الأزرق

لقد قامت شركة ميتا بإصدار جديد يمتلك ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق وذلك لتحديث تطبيق الواتساب والذي يعد من أكثر تطبيقات الدردشة انتشاراً، ولكي يتم الاستفادة من ميزة واتساب بلس الأزرق الجديد يتم تنزيله على هاتفك المحمول بالخطوات التالية: