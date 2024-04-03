مفاجأة في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024

كشف البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024 حيث أن السعر للشراء هو 12.556 جم أما السعر بالنسبة إلى البيع هو 12.592 جم، وحصل البنك المصري الخليجي على أفضل سعر لتبيع له الريال السعودي وهو 12.583 جم أما المصرف العربي الدولي لديه أفضل سعر لتشتري منه الريال وهو 12.571 جم.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ننقل لكم تقرير مفصل عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 في البنوك المصرية، لتأتي الأسعار على النحو التالي:

البنك المصري الخليجي وصل سعر الشراء إلى 12.583 جم أما السعر للبيع هو 12.626 جم.

ميد بنك السعر الآن للشراء هو 12.577 جم أما السعر للبيع هو 12.653 جم.

مصرف أبو ظبي الإسلامي السعر الآن للشراء 12.571 جم أما السعر للبيع هو 12.598 جم.

البنك الأهلي الكويتي السعر الآن للشراء هو 12.571 جم أما السعر للبيع هو 12.571 جم أما السعر للبيع هو 12.598 جم.

QNB الأهلي السعر الآن للشراء هو 12.568 جم أما السعر للبيع هو 12.595 جم.

اتش اس بى سى HSBC السعر اليوم الأربعاء للشراء هو 12.560 جم أما السعر للبيع هو 12.580 جم.

البنك الأهلي المصري السعر اليوم للشراء هو 12.556 جم أما بالنسبة إلى السعر للبيع هو 12.580 جم.

بنك مصر السعر الآن للشراء هو 12.555 جم أما السعر للبيع هو 12.587 جم.

المصرف العربي الدولي السعر اليوم الأربعاء للشراء هو 12.544 جم أما بالنسبة إلى سعر البيع هو 12.571 جم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية