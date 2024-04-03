العيد بقا عيدين .. بدء صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة حتى هذا الموعد

يمثل اليوم الإثنين أول الشهر حيث تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاشات أبريل وتكون بزيادة ١٥٪ للشهر الثاني على التوالي ويتم الصرف من خلال بنك ناصر الاجتماعي وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات ضمن تنفيذ مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ويعتبر هذا ضمن استراتيجية تعزيز الدعم الاجتماعي للمجتمع بشكل عام، وسوف نتعرف من خلال هذا السياق صرف معاشات شهر أبريل ٢٠٢٤ وكيفية الاستعلام بالرقم القومي.

موعد صرف معاشات شهر أبريل ٢٠٢٤

حسب بيان أصدرتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فقد أقرت أنه بدءا من يوم الإثنين الموافق 1 إبريل وحتى السبت الموافق 6 إبريل ٢٠٢٤ سيتم صرف معاشات شهر إبريل بالزيادة الجديدة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية وعلى هذا تؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بالتواريخ التي أعلنت عنها لصرف المعاشات من أجل ضمان سير العملية بسلاسة وذلك وفق الخطط المحددة من قبل الهيئة. وقد أتاحت الهيئة صرف المعاشات للمستفيدين عبر ماكينات الصرف الآلي في جميع المحافظات ومن خلال المحافظ الإلكترونية ومكاتب البريد وشركات فوري.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف معاشات أبريل ٢٠٢٤؟

لقد أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن موعد صرف معاشات أبريل بالزيادة المقررة من خلال الرقم القومي لتلبية رغبات المواطنين من محدودي الدخل والدخل المنخفض، لإتمام هذه العملية يتم اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في الآتي: