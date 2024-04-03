هام للطلاب الحق ذكر .. موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للصفوف النقل والشهادة الاعدادية

خلال الأيام الحالية كثير من أولياء الأمور والطلاب يتساءلون عن موعد اختبارات صفوف النقل الابتدائي الترم الثاني، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الترم الثاني لهذا العام من خلال الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤، وقد بدأ الطلاب في هذا الفترة بالمراجعة لكثير من المواد استعدادا لامتحانات الترم الثاني، وسوف نعرض لكم من خلال هذا السياق موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل التعليم المختلفة.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤ للصفوف النقل

لقد حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الثاني لجميع الصفوف الدراسية بالتعليم الأساسي والتعليم الجامعي للعام الدراسي الحالي وقد تم نشرها بالفعل في جميع المديريات التعليمية والإدارات بالمحافظات، حتى تستعد الإدارات التعليمية والطلاب، ووفقاً للخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم سوف يكون موعد امتحانات صفوف النقل الابتدائي كالآتي:

من المقرر أنه سوف تبدأ امتحانات الترم الثاني لعام ٢٠٢٤ لمراحل النقل من الصف الرابع حتى الخامس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي والصف الأول والثاني الثانوي يوم السبت الموافق ٢٥ مايو.

وحسب جدول امتحانات الترم الثاني سوف تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية بداية من يوم ٢٥ مايو وتختلف من محافظة لأخرى.

في يوم السبت الموافق 1 يونيو تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 الدبلومات الفنية للعام الحالي.

وبالنسبة لامتحانات التعليم العالي سوف تبدأ في شهر يونيو وتستمر لأخر الشهر وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.

ما هي موعد امتحانات النقل الأزهري؟

لقد أعلنت مشيخة الأزهر في الأيام الأخيرة عن المواعيد المحددة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام والتي تكون كالآتي :

سوف تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الأزهر الشريف في يوم ٢٠ من إبريل.

وقد قررت المشيخة أن الامتحانات سوف تنتهي في شهر يونيو 2024، وأن هذه المواعيد تنطبق على جميع المناطق الأزهرية في كافة المحافظات.