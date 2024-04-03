“فرجت فتح الكويت للعمالة المصرية” الكويت تطلب عمالة من المهن دي اعرف سعر فيزا حرة للكويت

بعد فتح تأشيرات العمل بالقطاع في الكويت يتساءل الكثير عن هل السفر للكويت متاح الان 2024 والحصول على فرص عمل ذات عائد مادي مرتفع كثير إجابة لكافة الأسئلة حول كم سعر فيزا الكويت للمصريين متى تفتح الكويت التأشيرات وكشف الموقع الرسمي لسفارة الكويت عن المستندات المطلوبة والخطوات الواجب اتباعها للحصول على السفر الي الكويت وهل يوجد فيزا الكويت حاليا والتي نستعرضها في السطور التالية.

حقيقة فتح التأشيرات للمصريين للعمل في الكويت

ولم يتم الإعلان حتى الآن، عن فتح الكويت لتأشيرة العمل للمصريين 2024، وأكدت وسائل إعلام كويتية، استمرار وقف تأشيرة العمل للمصريين بناءً على تعليمات وزارة الداخلية.

فيزا حرة للكويت 2024

وكشفت وسائل إعلام كويتية أن فيزا الكويت للعمل متوقفة لحين إعادة ترتيب إجراءات تصاريح العمل، وضبط عمليات بيع إقامة المصريين عبر وكالات التوظيف المصرية، بينما يستمرُّ دخول العمالة من الجنسيات الأخرى بناءً على احتياجات شركات الكويت من العمالة.

الجهات المسموح لها استقدام العمالة المصرية

وزارات التربية

وزارة الصحة.

وزارة الأوقاف.

الشؤون الإسلامية.

بلدية الكويت.

الوظائف المتاحة لعمل المصريين في الكويت

وهناك مجموعة من الوظائف المتاحة لـ عمل المصريين في الكويت، وجاءت كالتالي:

– مدرسون.

– أطباء وممرضون

– أئمة مساجد.

– مغسل أموات.

– حفارو قبور.

فتح باب الزيارات للجنسيات الممنوعة

ومن المقرر أن يتم فتح باب الزيارات للجنسيات الممنوعة، ولكنه استثنى المقيمين الإيرانيين لأسباب أمنية بحتة، وأيضا الأفغان لعدم وجود سفارة لهم في الكويت.

الجدير بالذكر أن وزارتي الداخلية والقوى العاملة، انتهتا من إعداد قانون الآوي، تمهيداً لرفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، للموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة القادم، مشيرة إلى أن القانون يتضمن غرامات مالية كبيرة وقرارات إدارية مغلظة على كل من يدان في قضية إيواء وافد مسجل بحقه قضية تغيب.

خطوات التقديم للحصول على تأشيرة الكويت

والخطوة الأخيرة للحصول على تصريح العمل للسفر إلى الكويت، هي تجهيز كافة المستندات وتقديمها إلى شركة «إيجيبت إكسبرس» (فيدكس) على أحد العناوين التالية:

المهندسين – 3 شارع صلاح جاهين متفرع من شارع أحمد عرابي بجوار عمر افندي.

مدينة نصر – مول سيتي ستارز الدور الخامس.

6 أكتوبر – بنزين شيل أوت طريق مصر إسكندرية الصحراوي بجوار بوابة التحصيلات والبريد المصري.

الشيخ زايد – هايبر وان 6 أكتوبر.

القطامية – بنزين شيل أوت النخيل طريق السخنة خلف صيدلية العزبي.

وبمجرد انتهاء المعاملات سيتم التواصل مع المتقدم، وإبلاغه بموعد الحصول على تأشيرة وتصريح العمل.

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