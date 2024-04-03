حدث نسختك الآن.. تنزيل واتساب الذهبي 2024 Whatsapp Gold تحديث الواتس الذهبي جولد يومي

أن نسخة واتساب الذهبي من أهم نسخ الوتساب التي تعطي لك دفعة جيدة في استخدام نسخ وتساب المعدلة فهو يتيح لك الكثير والكثير من المميزات المختلفة التي لاغنى عنها في الاستخدام، فهو يوفر الكثير من المزايا التي لا توجد في الوتساب العادي ولكن دعونا نوفر إليكم كافة المعلومات الكافية والتي من خلالها يمكنك الحصول على التحديث الأخير.

أنواع نسخ واتساب الذهبي 2024

واتساب الذهبي (WhatsApp Gold): تعد هذه النسخة الأكثر شهرة واستخدامًا، وتتوافق مع الهواتف الحديثة ذات الإمكانيات العالية.

تضم جميع المميزات المتاحة في النسخ الأخرى والمزايا الإضافية. واتساب الأزرق (WhatsApp Blue): تم تطويرها لتتوافق مع الهواتف ذات الإمكانيات المحدودة، وتعمل بكفاءة على الأجهزة القديمة.

تضم جميع الخصائص الموجودة في النسخ المتقدمة ولا تؤثر على أداء الهاتف. واتساب الأحمر (WhatsApp Red): تدعم جميع الأجهزة، سواء كانت قديمة أو حديثة، وتتيح فتح أكثر من حساب واتساب.

تتمتع بكفاءة عالية وتوفير جميع المميزات المطلوبة.

مميزات واتساب جولد الذهبي

مميزات واتساب الذهبي (WhatsApp Plus Gold)

واجهة التطبيق

لا يوجد اختلاف في واجهة واتساب بلس الذهبي مقارنة بالواجهة الرسمية.

يتضمن زر الطائرة الذي يمكن تفعيله لمنع إرسال واستقبال الرسائل.

يوفر قائمة مهام متعددة للمستخدم عند النقر المستمر على المحادثات.

شاشة المحادثة

يتميز بإضافة مزايا وخصائص جديدة لزيادة مستوى الخصوصية للمستخدم.

يمكن قفل المحادثات باستخدام نمط أو رقم سري لزيادة الأمان.

يتيح نقل المحادثات إلى Google Drive والعودة إلى أول رسالة في المحادثة.

الإعدادات

يتيح للمستخدم تعديل خصوصية التطبيق وضبط سماته وشاشته وفقًا لتفضيلاته.