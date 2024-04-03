عيار 21 الآن يسجل سعر جديد اليوم .. تعرف على أسعار الذهب الأربعاء 3 أبريل 2024 في محلات الصاغة بعد الارتفاع

نتابع معكم الآن متوسط أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024، حيث تم الحفاظ على ارتفاع أسعار الذهب وذلك في جميع الأعيرة قبل بدء تداولات الصاغة، هذا وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة جديدة، حيث ارتفع بحوالي 10 جنيهات، متأثراً بارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالمياً، ووصل إلى مستوى قياسي جديد، وذلك وفقاً لآخر تحديث من شعبة الذهب والمجوهرات، ومن خلال تلك التقرير نوضح إليكم بشكل تفصيلي متوسط أسعار الذهب اليوم كما جاءت في السوق المصري المحلي عن تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21: 3100 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18: 2657 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب: 24800 جنيه.

سجل سعر أوقية الذهب عالميًا: 2264 دولارًا.

وبهذا فقد قومنا بعرض أسعار جميع الأعيرة كما ورد في السوق المحلي والصاغة العالمية في البورصة لمتوسط سعر المعدن الأصفر اليوم.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية في محلات الصاغة

وبعد ما قومنا بعرض الأسعار بالتفصيل في السوق المحلي المصري كسعر بورصة الذهب المحلية والعالمية نوضح إليكم بالتفصيل سعر مصنعية الذهب في مصر في محلات الصاغة والتي جاءت كالتالي :-