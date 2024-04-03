«الفلاحين طايرين من الفرحة»… انخفاض مفاجئ في أسعار الذرة الصفراء والبيضاء اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024!!

تعتبر مصر من أكبر الدول العربية استهلاكاً للغذاء، حيث تعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجاتها من العديد من السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك الذرة الصفراء والبيضاء، وتلعب هذه الحبوب دورًا حيويًا في النظام الغذائي المصري، حيث تستخدم في العديد من المنتجات الغذائية مثل الدقيق والزيوت والنشويات، كما تستخدم كعلف للحيوانات، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم سعر طن الذرةالصفراء والبيضاء لهذا اليوم الأربعاء الموافق 3/4/2024.

التغيرات في أسعار الذرة

شهدت أسعار الذرة الصفراء والبيضاء في مصر تقلبات كبيرة خلال الأشهر الماضية، وذلك لأسباب متعددة منها:

الحرب في أوكرانيا: أدت الحرب إلى تعطيل الإنتاج والصادرات من أوكرانيا، وهي من أكبر الدول المصدرة للذرة في العالم.

أدت الحرب إلى تعطيل الإنتاج والصادرات من أوكرانيا، وهي من أكبر الدول المصدرة للذرة في العالم. ارتفاع تكاليف الإنتاج: أدى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة إلى زيادة تكاليف إنتاج الذرة.

أدى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة إلى زيادة تكاليف إنتاج الذرة. تغيرات في سياسة الاستيراد: قامت الحكومة المصرية بتغيير سياسة استيراد الذرة، مما أدى إلى تغيرات في أسعارها.

سعر طن بذور الذرة اليوم الأربعاء الموافق 3 من أبريل 2024

الذرة الصفراء:

سعر الجملة: يتراوح سعر طن بذور الذرة الصفراء في الجملة بين 10500 و 13500 جنيه مصري، وذلك حسب المنشأ ونوعية الحبوب.

يتراوح سعر طن بذور الذرة الصفراء في الجملة بين 10500 و 13500 جنيه مصري، وذلك حسب المنشأ ونوعية الحبوب. سعر التجزئة: يتراوح سعر طن بذور الذرة الصفراء في التجزئة بين 11000 و 14000 جنيه مصري.

الذرة البيضاء:

سعر الجملة: يتراوح سعر طن بذور الذرة البيضاء في الجملة بين 12500 و 14500 جنيه مصري.

يتراوح سعر طن بذور الذرة البيضاء في الجملة بين 12500 و 14500 جنيه مصري. سعر التجزئة: يتراوح سعر طن بذور الذرة البيضاء في التجزئة بين 13000 و 15000 جنيه مصري.

الأسواق التي تباع فيها الذرة

تباع بذور الذرة الصفراء والبيضاء في العديد من الأسواق في مصر، أهمها: