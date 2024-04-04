شروط العفو الملكي السعودي 1445 وأهم القضايا المستثناة من “العفو الملكي”

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين عن شروط العفو الملكي السعودي 1445، الذي يمنحه سنويًا الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، لآلاف السجناء لإطلاق سراحهم قبل انتهاء مدة محكومياتهم، الغاية من هذا العفو هي إعادة السجين إلى أحضان عائلته، ليقضوا معًا شهر رمضان الفضيل، سنقوم بالتعريف بشروط العفو الملكي السعودي 1445 وأهم القضايا المستثناة منه والخطوات اللازمة للتقديم.

شروط العفو الملكي السعودي 1445

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا يشير إلى ضرورة تحقق عدة معايير لتأهيل السجين للحصول على العفو الملكي، وتتلخص هذه الشروط في:

أن يحمل السجين الجنسية السعودية.

إتمام السجين لنصف مدة العقوبة المحكوم بها.

إعطاء الأفضلية للسجناء من كبار السن، سواء كانوا رجالًا أو نساءً.

السجناء الذين يتكبدون من أمراض مزمنة.

تقديم السجين لشهادة حسن سير وسلوك صادرة عن السجن الذي يقضي فيه عقوبته.

الالتزام بكافة القواعد والأنظمة المعمول بها داخل السجن.

أن يكون السجين قد التزم بالقوانين السجنية دون ارتكاب أي مخالفات طيلة فترة العقوبة.

الخضوع الكامل للمراقبة الشرطية التي تحددها الجهات المختصة.

القضايا المستثناة من العفو الملكي

تم استثناء مجموعة من القضايا من العفو الملكي، وتشمل هذه القضايا ما يلي:

قضايا الهجوم أو إطلاق النار على المنشآت الحكومية والمؤسسات.

القضايا التي تعتبر انتهاكًا للدين أو تسيء إلى الذات الإلهية أو الأنبياء والصحابة.

قضايا التزوير الخاصة بتزوير الوثائق الرسمية، الأختام، الصكوك، وحتى تزييف العملة.

الحوادث المرورية التي يكون فيها السائق متأثرًا بالكحول أو المخدرات.

الاعتداء على السلطة العامة.

القضايا المتعلقة بالقتل العمد، التخطيط له، أو المشاركة في ارتكابه.

الجرائم المتعلقة بالسرقة بالإكراه، النهب، والسطو المسلح.

تدمير الممتلكات الخاصة.

حوادث إطلاق النار على المباني أو المركبات.

خطوات التسجيل في العفو الملكي

أصدرت وزارة الداخلية السعودية إرشادات حول كيفية التسجيل الإلكتروني للراغبين في الحصول على العفو الملكي، والخطوات هي: