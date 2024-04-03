“افضل هواتف شاومي!!“ سعر ومواصفات هاتف Note 13 pro plus.. مميزات جبارة

شاومي الشركة الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة أعلنت عن أحدث إصدارتها Note 13 pro plus الذي يتمتع بمواصفات قياسية ستجذب ملايين المستخدمين حول العالم، ووفقا لأراء المتخصصين فإن إمكانيات الهاتف فائقة ويستطيع منافسة أحدث أجهزة شركتي سامسونج وأبل بسبب تصميمه الجذاب وقوة أداءه وسيشهد إقبال كبير في كافة الأسواق العالمية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات الهاتف ومميزاته وسعره.

مواصفات هاتف Note 13 pro plus

هاتف Note 13 pro plus من شاومي من أفضل الهواتف في السوق وتعد خيار مثالي لمن يبحث عن هاتف يجمع بين الشكل الأنيق والأداء السريع والقوي، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز مواصفات الهاتف :

هاتف Note 13 pro plus يتميز بأناقة التصميم وشكله الجذاب وهو مصنوع من الألمونيوم مع ظهر جلدي راقي وفريد .

شاشة الهاتف من نوع AMOLED ومقاسها 6.75 بوصة، ودرجة سطوعها عالية جدا تصل الى 1800 شمعة، بمعدل تحديث 120 هرتز.

معالج الهاتف ثماني النواة نوعه Dimensity 7200 ultra وهو معالج قوي يضمن للهاتف أداء سريع وقوي قادر على تشغيل أكبر التطبيقات والألعاب.

الهاتف مزود بثلاث كاميرات الرئيسية دقتها 200 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية دقتها 16 ميجا بكسل.

يمكن تصوير الفيديوهات بدقة عالية FHD و 4K

الهاتف يعمل بنظام تشغيل اندروديد 13، ويدعم شبكات 4G و 5G.

نوع البطارية ليثيوم بو سعتها 5000 مللي امبير لذا فالهاتف قادر على العمل فترات طويلة دون حاجة لشحنه، كما يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 120 وات.

رامات الهاتف سعتها 8 جيجا رام و 12 جيجا رام أما مساحة التخزين فتبلع 512 و 256 جيجا بايت.

سعر هاتف Note 13 pro plus

هاتف Note 13 pro plus متوافر بعدة ألوان جذابة مثل الأبيض والأسود واللبني وغيرها، ويبلغ سعره في متاجر الإمارات 1700 درهم.