فرحة للمربين وقلق للفلاحين.. سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 3 إبريل 2024.. موجة من التخفيضات على أسعار الأعلاف .. بوش

بعد الإنخفاض التاريخي في سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 3 أبريل ظل يريد الكثير معرفة السعر وأبرز ما يتم استخدامه بواسطة الذرة الصفراء، حيث يصنع منه دقيق الذرة المعالج، المستخدم في صنع رقائق الذرة، رقائق التورتيلا، وغيرها من الوجبات الخفيفة، وأيضا ونشا الذرة، المستخدم في صنع العديد من الأطعمة المصنعة مثل الحلويات مثل الكيك، البسكويت، وغيرها، الصلصات مثل الكاتشب، المايونيز، وغيرها، والحساء حيث يُستخدم كعامل كثيف.

سعر طن الذرة الصفراء في الأربعاء 3 أبريل

تراوح سعر طن الذرة الصفراء اليوم، الأربعاء 3 أبريل 2024، ما بين 11800 جنيه و 13500 جنيه بعد آخر هبوط سجله في الأسواق المصرية، وقد أثر هذا الهبوط إيجاباً على أسعار الأعلاف، حيث انعكس ذلك بالفعل على سعر شيكارة العلف بوزن 25 كيلو وسعر شيكارة العلف بوزن 50 كيلو، وجاءت الأسعار بجميع انواعها كالتالي:

وصل سعر الذرة الصفراء الأرجنتينية في مصر لمستوى 13200 جنيه للطن.

بلغ سعر الذرة الصفراء البرازيلية في مصر 13200 جنيه للطن.

سجل سعر الكورن فلاك الأرجنتيني في مصر اليوم 13200 جنيه للطن.

سجل سعر الذرة الروسية في مصر اليوم 11800 جنيه للطن.

بلغ سعر الذرة الرومانية في مصر 11800 جنيه للطن.

سجل سعر الذرة الأوكرانية في مصر 11800 جنيه للطن.

سجل سعر الذرة الأمريكية في مصر 13900 جنيه للطن.

وصل سعر الذرة الرفيعة والعويجة في مصر إلى 16400 جنيها.

سعر طن أنواع الذرة اليوم

بلغ سعر طن مستخلص بذرة القطن في مصر اليوم 20000 جنيه. وسجل سعر طن بذور الصويا المستوردة 26000 جنيه، بينما بلغ سعر طن قشر الصويا 15000 جنيه. فيما بلغ سعر طن الذرة البيضاء اليوم المحلية 16700 جنيه. ووصل سعر طن الذرة البيضاء اليوم الرفيعة إلى 16700 جنيه.

استخدامات الذرة الصفراء في التغذية

كحبوب كاملة، يُستخدم حبوب الذرة الصفراء في العديد من الأطباق مثل: