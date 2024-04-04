“الحجز الآن مُتـــــــاح nid-moi.gov.iq“ حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق والحالات التي لا يسمح لها بالحجز

حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

وزارة الداخلية العراقية أطلقت خدمة الكترونية من خلالها يستطيع الشخص حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر إدخال بياناته الشخصية ثم التوجه في الموعد المحدد لاستلام البطاقة وبالتالي لن يضيع الكثير من الوقت والجهد في الحصول على البطاقة الوطنية، وفيما يلي الخطوات المتبعة :

الدخول الى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية الالكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط.

تعبئة نموذج الطلب وإدخال البيانات اللازمة وهي الاسم بالكامل وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد ورقم الهاتف والحالة الاجتماعية والمؤهل الدراسي.

ستعرض على المستخدم الشروط والأحكام عليه قراءتها أولا ثم التحديد على “الموافقة”.

ستظهر أمامك المواعيد المتاحة لحجز موعد التوجه لمكتب الأحوال المدنية، اختر من بينها الموعد المناسب لك.

حالات لا يسمح لها بحجز البطاقة الوطنية الموحدة

ليس الجميع متاح له الاستفادة من خدمة حجز البطاقة الوطنية الكترونيا، فهناك بعض الحالات الخاصة الغير مسموح لها بالحجز الالكتروني بل عليهم التوجه الى مكتب الاحوال المدنية بشخصهم للتقدم بطلب اصدار البطاقة الوطنية، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز تلك الحالات :