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“الحجز الآن مُتـــــــاح nid-moi.gov.iq“ حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق والحالات التي لا يسمح لها بالحجز

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 58 دقيقة
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حجز البطاقة الوطنية الموحدة
حجز البطاقة الوطنية الموحدة
  • إذا كانت بطاقته السابقة تعرضت للسرقة أو للتلف.
  • في حالة الرغبة في تصحيح خطأ موجود بالبطاقة.
  • إذا كان مقدم الطلب يقيم في محافظة مختلفة.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 58 دقيقة
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