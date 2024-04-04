“شوف غرامتك وسددها“ الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024 بالعراق وكيفية السداد

غرامات المرور العامة بالرقم الالماني، من الخدمات المميزة التي تقدمها الداخلية العراقية للمواطنين خدمة الاستعلام الالكتروني عن غرامات المرور، وبذلك يستطيع المواطن أن يطلع على قيمة الغرامة الموقعة عليه ويسددها أيضا من مكانه دون التوجه الى إدارة المرور وبذل الكثير من الوقت والجهد، تأتي تلك الخدمة في إطار سعي الحكومة الى تفعيل أكبر لمنظومة الخدمات الرقمية ومواكبة التطور التكنولوجي، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن غرامات المرور بأكثر من طريقة.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024 بالعراق