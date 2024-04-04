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“شوف غرامتك وسددها“ الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024 بالعراق وكيفية السداد
غرامات المرور العامة بالرقم الالماني، من الخدمات المميزة التي تقدمها الداخلية العراقية للمواطنين خدمة الاستعلام الالكتروني عن غرامات المرور، وبذلك يستطيع المواطن أن يطلع على قيمة الغرامة الموقعة عليه ويسددها أيضا من مكانه دون التوجه الى إدارة المرور وبذل الكثير من الوقت والجهد، تأتي تلك الخدمة في إطار سعي الحكومة الى تفعيل أكبر لمنظومة الخدمات الرقمية ومواكبة التطور التكنولوجي، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن غرامات المرور بأكثر من طريقة.
الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024 بالعراق
بخطوات بسيطة وفي غضون دقائق معدودة يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني وذلك عن طريق الخدمة الالكترونية التي اطلقتها وزارة الداخلية العراقية للتيسير على المواطنين وتخفيف الازدحام في مكاتب المرور، وفيما يلي نستعرض لكم رابط وطريقة الاستعلام :
- الدخول الى بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية وذلك عبر الضغط على هذا الرابط.
- الضغط على “الدخول” من أعلى الصفحة وإدخال رقم الهاتف ثم الضغط على “ارسال”.
- من قائمة الخدمات اختر خدمة غرامة، ثم ادخل في الخانة المخصصة رقم لوحة المركبة.
- انقر على “استعلام” لتظهر أمامك كافة التفاصيل المتعلقة بالغرامة.
- يمكنك السداد أيضا عبر المنصة من خلال الضغط على “سداد الغرامة” واختيار طريقة الدفع وادخال معلومات البطاقة الائتمانية.
الاستعلام عن غرامات المرور العامة
متاح أيضا الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني من خلال الموقع الرسمي لمديرية المرور العراقية وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى الموقع الالكتروني لمديرية المرور العامة بالضغط على هذا الرابط.
- ادخال معلومات الحساب لتسجيل الدخول.
- للاستعلام عن الغرامة اكتب الرقم الألماني في الحقل المخصص.
- اضغط على “استعلام” لتظهر لك المخالفات المرورية والغرامات المطلوب سدادها.