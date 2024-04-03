دعاء التهجد السديس مكتوب 1445 ومتى تبدأ صلاة التهجد؟

يشهد العديد من الناس اهتمامًا بالعثور على نص دعاء التهجد السديس مكتوب، الذي يحظى بشهرة واسعة في العالم العربي كونه من بين الأئمة والمشايخ البارزين في الحرم المكي الشريف، يُقبل المعتمرون على أداء الصلاة خلف الشيخ السديس خلال شهر رمضان، سواء في صلاة التراويح أو التهجد، حيث يتميز الشيخ بصوته الندي وأدائه المؤثر لتلاوة القرآن الكريم والدعاء، ما يُغمر القلوب بالسكينة والخشوع.

دعاء التهجد السديس مكتوب

نقدم لكم هنا مجموعة من الأدعية التي يتلوها الشيخ عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال صلوات التهجد والتراويح، وفي ليلة القدر داخل الحرم المكي، حيث يتم نقل هذه الصلوات ببث مباشر إلى العالم أجمع، في منظر يبعث على الرهبة والتأثر:

اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أعد علينا رمضان بالصحة والعافية والسعادة يا أكرم الأكرمين.

اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، لأن عذابك بالكفار ملحق. لك الحمد كله ولك المنة كلها، وإليك يرجع الأمر كله علانية وسرا.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل بلادنا آمنة، وأصلح أئمتنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، واهده للبر والتقوى، واجعل حوله البطانة الصالحة.

اللهم إنك أعلنت وقولك الحق، وأنت أصدق القائلين “ومن أصدق من الله قيلا”، وقولك الحق “ومن أصدق من الله حديثا”، “قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا”.

متى تبدأ صلاة التهجد؟

تُؤدّى صلاة التهجد من بعد صلاة العشاء وحتى نهاية الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصص لها الثلث الأخير من الليل، وتُصلّى ركعتين ركعتين، يليها صلاة الوتر بركعة واحدة، فيما يخص عدد ركعات صلاة التهجد، فيمكن أن تكون ثلاث ركعات أو خمس ركعات.