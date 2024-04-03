ارتفاعات تاريخية وكارثة جديدة في الأسواق.. سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 3 أبريل مصر.. مش هتلاقي تاكل

في الفترة الأخيرة، تحول سعر طن الأرز الشعير اليوم إلى واحدة من القضايا الرئيسية التي تجذب اهتمام العديد من الأشخاص حول العالم، مما يجعل معرفة أسعار الأرز تحديًا كبيرًا للمستهلكين والمزارعين على حد سواء، يلجأ العديد من الأشخاص إلى شراء هذه الحبة الذهبية لتلبية احتياجاتهم اليومية، في حين يبحث الكثيرين عن سعر طن الأرز والشعير اليوم في الأسواق.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 3 أبريل

في جلسة التداول اليوم، شهدت أسعار الأرز تباينًا واضحًا في السوق المصرية، حيث سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبه نحو 17 ألف و800 جنيه.

فيما وصل سعر طن الشعير رفيع الحبة نحو 17 ألف جنيه.

ووصل سعر كيلو الأرز الشعير صاحب الحبة الرفيعة 17 جنيهًا للكيلو الواحد.

بينما بلغ سعر الأرز الشعير صاحب الحبة العريضة 18 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد.

وتجاوز سعر الأرز البسمتي 19 جنيهًا للكيلو الواحد.

الأرز اليوم

في جلسة التداول الصباحية للأسواق في مصر اليوم، شهد سعر الأرز تغيرًا كبيرًا بعد الزيادة الكبيرة التي حدثت في يوم أمس، تعتبر أسعار الأرز مسألة تشغل بال الكثيرين، حيث يعتبر الأرز من المحاصيل الأساسية التي يعتمد عليها في توفير الغذاء للبشر، يحتل الأرز مكانة مهمة في النظام الغذائي نظرًا لدوره في توفير الكربوهيدرات كمصدر رئيسي للطاقة، بالإضافة إلى البروتينات النباتية والألياف الغذائية.

سعر الأرز المعبأ اليوم

فيما يتعلق بسعر الأرز المعبأ، فإن سعر الأرز الأبيض المعبأ الرفيع الحبة يبلغ 27 جنيهًا للكيلو في المضارب، ويصل إلى المستهلك بسعر 30 جنيهًا للكيلو في الأسواق. أما سعر الأرز الأبيض المعبأ العريض الحبة، فيبلغ 30 جنيهًا للكيلو في المضارب، ويصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

أسعار الأرز العالمية اليوم

سجل سعر الأرز انخفاضًا بنسبة 25% خلال شهر يناير 2024، حيث بلغت قيمته 630 دولارًا مقابل 620 دولارًا في ديسمبر 2023، وهذا بزيادة تقدر بحوالي 1.9%.

أما بالنسبة لأعلى جودة من الأرز العالمي، فقد تجاوز سعر الأرز الـ100%، حيث وصل سعر الطن في يناير 2024 إلى 650 دولارًا مقابل 630 دولارًا في الشهر السابق، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3%.

توقعات أسعار الأرز اليوم

تشير المؤشرات إلى انخفاض سعر الأرز اليوم، وذلك بحسب تصريحات رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، سعر الأرز العريض الحبة يبلغ 18 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر الأرز الرفيع الحبة 19 جنيهًا للكيلو، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استقرارًا في أسعار الأرز بالأسواق، مع احتمال حدوث تراجع في الأسعار نتيجة توافر كميات كبيرة من الأرز في الأسواق، حيث تنتج مصر حوالي 6 ملايين طن من الأرز العريض، تكفي الاستهلاك المحلي بالكامل.

أسباب تراجع أسعار الأرز اليوم

تعتبر زيادة المعروض من الأرز واستمرار موسم حصاده من أسباب تراجع سعر الأرز اليوم في الوقت الحالي، من المتوقع أن يستفيد المستهلك النهائي من هذا الانخفاض في حال استمرار تراجع أسعار الأرز، تتأثر أسعار الأرز بعوامل عديدة، مثل العرض والطلب والسياسات الحكومية، حيث تعمل الحكومات جاهدة على ضبط أسعار الأرز وتوفيره بأسعار معقولة للمستهلكين.