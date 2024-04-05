“صندوق المعونة الوطنية 100 دينار اردني“ التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 100 دينار takaful.naf.gov.jo والشروط اللازمة

المكرمة الملكية الأردنية 100 دينار، تقدم المملكة الأردنية من خلال الحكومة دعم مادي قدره مائة دينار أردني للمحتاجين ومحدودي الدخل تحت بند المكرمة الملكية وذلك لمساعدتهم في هذه الأيام المباركة على توفير متطلباتهم الأساسية وتخفيف الأعباء المادية عنهم وذلك ضمن البرامج الاجتماعية التي تطلقها الدولة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية والشروط المطلوب عبر صندوق المعونة الوطنية الأردنية.