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“صندوق المعونة الوطنية 100 دينار اردني“ التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 100 دينار takaful.naf.gov.jo والشروط اللازمة
المكرمة الملكية الأردنية 100 دينار، تقدم المملكة الأردنية من خلال الحكومة دعم مادي قدره مائة دينار أردني للمحتاجين ومحدودي الدخل تحت بند المكرمة الملكية وذلك لمساعدتهم في هذه الأيام المباركة على توفير متطلباتهم الأساسية وتخفيف الأعباء المادية عنهم وذلك ضمن البرامج الاجتماعية التي تطلقها الدولة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية والشروط المطلوب عبر صندوق المعونة الوطنية الأردنية.
التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 100 دينار
بإمكان المواطن الأردني الذي تنطبق عليه شروط استحقاق الدعم أن يتقدم للحصول على المكرمة الملكية الأردنية 100 دينار وذلك عبر التسجيل الالكتروني على منصة تكافل الأردنية دون الحاجة للذهاب لأي مكان للتقدم بالطلب، وفيما يلي سنعرض لكم خطوات وطريقة التسجيل :
- الدخول الى الموقع الإلكتروني لصندوق المعونة الوطنية الأردني عبر الضغط على هذا الرابط.
- إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
- في حالة عدم وجود حساب لديك على الموقع قم بإنشاء حساب جديد عبر تسجيل بيانات الهوية الشخصية ومعلومات الاتصال.
- بعد تسجيل الدخول اضغط من بين الخيارات المتاحة على “الدعم النقدي الموحد”.
- قم بتعبئة نموذج الطلب عبر كتابة كافة المعلومات اللازمة في الخانات المخصصة.
- ارفع الأوراق المطلوبة ثم اضغط على “ارسال” ليتم بحث طلبك والبت فيه والرد عليك في أقرب وقت.
شروط الحصول على المكرمة الملكية الأردنية
الاستفادة من منحة المكرمة الملكية الأردنية 100 دينار تتطلب توافر بعض الشروط في المتقدم، وفيما يلي الشروط المطلوبة :
- أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الأردنية ومقيم داخل الدولة بشكل دائم.
- وأن يكون مسجل في صندوق المعونة الوطنية أو في هيئة التأمينات.
- أن يكون من محدودي الدخل ويحتاج بالفعل للدعم.