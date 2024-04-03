“استعلم هسه spa.gov.iq“ كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق منصة مظلتي
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية برعاية الحكومة العراقية برنامج دعم للمواطنين المحتاجين الذين ليس لديهم مايكفي للإنفاق على نفسهم وذويهم لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم لا يعانون فيها من الفقر والحاجة، والرعاية الاجتماعية صارت مصدر دخل هام للكثيرين لذا يتقدم الآلاف للاستفادة من هذه المنحة، وقد كشفت الوزارة عن أسماء المستحقين للوجبة الأخيرة، وسنوضح لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وشروط المطلوبة.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق
الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية أصبح متاح عبر الانترنت دون التوجه لأي مكان للاستعلام، فقد أطلقت هيئة الحماية الاجتماعية بالعراق خدمة الكترونية يمكن من خلالها الاطلاع على كشوف الأسماء وبالتالي معرفة من يحق له الحصول على المنحة، وسنستعرض لكم فيما يلي طريقة الاستعلام عن الأسماء بالخطوات :
- الدخول الى منصة مظلتي التابعة لهيئة الحماية الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- ستجد العديد من الخدمات المتاحة اختر من بينها “الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية”.
- ادخل رقم الوجبة الأخيرة، وحدد المحافظة التي تتبعها.
- اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة، واضغط على “استعلام”.
- ستظهر أمامك قوائم الأسماء حملها بصيغة PDF وابحث عن الاسم المراد من بينهم.
شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية
هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق لاستحقاق منحة الرعاية الاجتماعية ويتم اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ممن تنطبق عليهم تلك الشروط كاملة، وفيما يلي الشروط المطلوبة :
- أن يكون مقدم الطلب عراقي الجنسية ومقيم داخل العراق.
- ألا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.
- وللنساء العمر لا يقل عن 15 عام ولا يزيد عن 50 عام.
- أن يكون عدد أفراد أسرة المتقدم 4 أفراد أو أكثر.