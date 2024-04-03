“استعلم هسه spa.gov.iq“ كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق منصة مظلتي

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية أصبح متاح عبر الانترنت دون التوجه لأي مكان للاستعلام، فقد أطلقت هيئة الحماية الاجتماعية بالعراق خدمة الكترونية يمكن من خلالها الاطلاع على كشوف الأسماء وبالتالي معرفة من يحق له الحصول على المنحة، وسنستعرض لكم فيما يلي طريقة الاستعلام عن الأسماء بالخطوات :

الدخول الى منصة مظلتي التابعة لهيئة الحماية الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط.

ستجد العديد من الخدمات المتاحة اختر من بينها “الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية”.

ادخل رقم الوجبة الأخيرة، وحدد المحافظة التي تتبعها.

اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة، واضغط على “استعلام”.

ستظهر أمامك قوائم الأسماء حملها بصيغة PDF وابحث عن الاسم المراد من بينهم.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق لاستحقاق منحة الرعاية الاجتماعية ويتم اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ممن تنطبق عليهم تلك الشروط كاملة، وفيما يلي الشروط المطلوبة :