استقبل تردد قناة الصباح الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات!

تردد قناة الصباح الحديثة على القمر الصناعي نايل سات كثرة عملية البحث عن ترددها، كما يستمر بث قناة الصباح على القمر الصناعي نايل سات، وهي تعتبر منصة بث تلفزيونية عربية تتيح مجموعة مختلفة من البرامج التي تتوافق مع الأسر العربية وتضم هذه البرامج عرض مسلسلات إنتاجات تلفزيونية تعرض إلى متنوع القضايا الإجتماعية المنتشرة في المجتمعات، كما تعرض برامج الحوار والثقافية المتنوعة التي تجذب المشاهد العربية، سوف نذكر في هذا التقرير تردد هذه القناة بالتفصيل للتوضيح.

تردد قناة الصباح 2024

أصبح لديك القدرة تلقي إشارة البث المحددة بقناة الصباح الحديثة من خلال القمر الصناعي نايل سات ويمكنك عن طريق اجهزتكم لمشاهدة أحدث إنتاجات أفلام والمسلسلات العربية، كما يمكنك مشاهدة برامج مختلفة والحصول ولكي تحصل على التردد الدقيق وهو يتمثل كالتالي:

القمر الصناعي لقناة : نايل سات

تردد القناة : 11938

معامل الترميز:٢٧٥٠٠

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: Sd

طريقة استقبال التردد الحديث لقناة الصباح

لكي تعرف قناة فضائية الصباح من خلال القمر الصناعي نايل سات لابد من اتباع الخطوات التالية:

انقر على زر القائمة الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

الدخول إلى قائمة الإعدادات واختر منها خيار التثبيت.

سوف يعرض أمامك خيارين المتوفرين سنقوم باختيار النصيب اليدوي من بينهم.

قم بتحديد القمر الصناعي نايل سات من بين مختلف الأقمار الصناعية المتوفرة.

سجل اعدادات تردد قناة الصباح الفضائية مع توجيه الاستقطاب وقوم بتحديد معامل تصحيح الخطأ وتحديد معدل الترميز المحدد بها.

قم بعد ذلك بالضغط على زر البحث او تاكيد للشراء في العثور على هذه القنوات.

عند الإنتهاء من عملية البحث قم بالضغط على زر حفظ.

مميزات قناة الصباح

هذه القناة تمتلك مجموعة من المميزات والخصائص التي تضعها ضمن صدارة القنوات الفضائية، وتضم هذه المميزات: