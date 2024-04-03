وداعاً للبحث! تردد قناة الباهية الجديد 2024 على نايل سات!

قناة الباهية تنال على شعبية كبيرة داخل وخارج الجزائر ويعود ذلك إلى تنوع البرامج التي تعرضها سواء الاخباريه أو الحوارية أو الثقافيه مما يشمل متابعه ممتعه للجميع، حيث يتم السعي بتحديث تردد قناة الباهية بشكل مستمر لكي يضمن أحسن تجربة متابعة للمتابعين وسوف نتعرف في هذا التقرير على تردد قناة الباهية الحديث 2024 تابعونا.

تردد قناة الباهية الحديث 2024

أصبح لديك القدرة الآن على مشاهدة أحسن البرامج الحوارية والثقافية التي تعرضها قناة الباهية الجزائريه، ويتم ذلك عن طريق ضبط تردد قناة الباهية الحديثة على الأقمار الصناعية، وسوف نقوم في السطور التالية:

أولًا القمر الصناعي نايل سات

سوف نعرض خلال السطور التالية تردد قناة الباهية وهو يتمثل فيما يلي

تردد قناة الباهية تكون : 10922.

الاستقطاب يكون: رأسي.

وبالنسبة لمعامل تصحيح الخطأ يكون: ⅞.

وما يخص معدل الترميز يكون: 27500.

أما بالنسبة جودة القناة يكون : SD.

ثانيًا القمر الصناعي نايل سات

سوف نوضح خلال السطور التالية تردد قناة الباهية على القمر الصناعي نايل سات، وهو يتمثل فيما يلي:

تردد القناة : 12130.

الاستقطاب للقناة : أفقي.

أما بالنسبة معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

وما يخص معدل الترميز يكون: 27500.

قناة الباهية الجزائرية

هي تعتبر من أحد وأشهر القنوات الفضائيه الجزائرية، وكما تتميز بمحتواها المختلف بشكل مستمر، وسوف نوضح نبذة عن هذة القناة: