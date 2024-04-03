تكنولوجيا
عايز تعرف سرعة تحميل ورفع الملفات في تلفونك؟ ما تقلقش! Fast Speed Test هو الحل!
يعتبر برنامج Fast Speed Test أشهر البرامج التي يمكنك الحصول عليها بسهولة على مختلف أنواع أجهزتك من أجل قياس مدى سرعة الانترنت لديك بشكل دقيق كما يقدم لك العديد من الخدمات المتميزة مثل سرعة رفع البيانات والملفات وغيرها من الخدمات.
مميزات تحميل برنامج Fast Speed Test
بالنسبة إلى مميزات تحميل برنامج Fast Speed Test فهي كالتالي:
- يمكنكم تحميل برنامج Fast Speed Test بشكل مجاني، كما أنه متوفر بنسخ لكل الأجهزة الذكية والكمبيوتر، مع دعم نظام iOS وكذلك أندرويد.
- يقدم نتائج تكون دقيقة تتماشى مع التوقعات الفعلية مع العديد من المعلومات الإضافية مثل عنوان IP وهوية مزودي خدمات الإنترنت مع موقع خادم الاختبار الذي تقوم به.
- التطبيق آمن ويتم تحميله بسرعة وهو من البرمجيات الموثوقة حيث يعمل على حماية بيانات كل المستخدمين من خلال الاختراق أو النسخ والتهديد.
- كما يتيح لك مشاركة كل نتائج الاختبارات على حسابك في مواقع التواصل الاجتماعي ولا يحتاج إلى إذن من أجل الوصول إلى كل التطبيقات أو المزايا الموجودة في الهواتف فقط تحتاج إلي شبكة النت لأجل اختبارها.
- وهو يمتاز بكونه من أهم التطبيقات العملية مع واجهة تمتلك خيارات سهلة وبسيطة.
كيفية استخدام تطبيق برنامج Fast Speed Test
خطوات تحميل برنامج Fast Speed Test وكيفية استخدامه كالتالي:
- يتم تحميل برنامج Fast Speed Test من خلال جوجل بلاي أو متجر أبل ستور وبعد أن يتم التحميل على جهازك.
- قم بفتح التطبيق حتى يبدأ في عمله وقياس سرعة الانترنت، ليتم عرض شاشة بيضاء بها رقم كبير وهو يمثل سرعة الانترنت.
- يستغرق قياس الانترنت ثوان فقط حتى يتم تثبيت الرقم ثم عرض السرعة النهائية للإنترنت ويتم بعدها عرض السرعة من خلال وحدة قياس ميجا بت بالثانية.
- بالإضافة إلى عرض عدة معلومات إضافية مثل وقت الاستجابة ويكون عبارة عن مدة الوقت من الطلب وحتى الاستجابة وهو يتناسب بشكل عكسي مع سرعة النت.
- كذلك عرض سرعة رفع كل الملفات مع اسم السيرفر في داخل بلدك والسيرفر المسئول عن قياس سرعة الانترنت.