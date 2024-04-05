الحر ناويلين في آخر 5 أيام ف رمضان…درجة الحرارة الأسبوع ده في مصر وخريطة الطقس ونهاية النوة الجديدة

درجة الحرارة الأسبوع ده في جمهورية مصر العربية حيث مع بداية شهر إبريل 2024 يسود الجمهورية طقس غير مستقر، لذلك يبحث المواطنين عن توقعات الطقس بسبب الاختلاف في درجات الحرارة بين النهار والليل ويكون الطقس طوال النهار حارًا أما في الليل فيميل الطقس إلى البرودة لذلك من المتوقع أن يكون هناك سقوط للأمطار خلال شهر إبريل.

درجة الحرارة الأسبوع ده

يعمل نموذج التنبؤ البعيد لحالة الطقس في البلاد على توضيح حالة الأحوال الجوية، وتكون تفاصيل درجة الحرارة في الأسبوع كما يلي:

يتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة مع احتمال ضئيل لسقوط الأمطار.

تكون درجة الحرارة الكبرى خلال الأسبوع حوالي من 25 إلى 31 درجة مئويةٍ، ودرجة الحرارة الصغرى من 17 إلى 18 درجة مئويةٍ.

سرعة الرياح تكون حوالي من 10 إلى 15 كم/ ساعة.

تكون درجة الرطوبة المتوقعة في البلاد نحو 54%.

درجات الحرارة في مصر

قامت هيئة الأرصاد بعمل توقع لدرجات الحرارة في مصر، وتكون طريقة الاستعلام عن الطقس كما يلي: