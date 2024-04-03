“مافيش شعر خفيف تاني” وصفات طبيعية لتكثيف الشعر من أول استعمال!

الشعر الكثيف أكثر ما تحلم به أي فتاة وسيدة، نظرا لكونه من علامات الجمال، مما يؤدي اللجوء الكثير إلى استعمال منتجات العناية بالشعر التي في الغالب يكون سعرها مبالغ به، لا يستطيع أحد شرائها، لذلك يكون الاختيار الأنسب لتقوية وتغذية الشعر هي الوصفات الطبيعية، تكلفتها بسيطة للغاية، يمكنك تحضيرها بكل سهولة بمكونات طبيعية لا تضر بالشعر، بل تساعد على نمو الشعر وتكثيفة، اليوم وفرنا لكم أفضل وصفات طبيعية لتكثيف الشعر بخطوات بسيطة.

وصفات طبيعية لتكثيف الشعر

الخلطات الطبيعية لا يوجد أفضل منها لكي تساعدك على نمو شعرك بطريقة طبيعية وتكلفة بسيطة للغاية، الكثير أصبح يعتمد على هذه الطريقة خاصة بعد غلاء أسعار منتجات العناية بالشعر، اليوم جئنا إليكم بأفضل الخلطات الطبيعية.

البيض لتكثيف الشعر

يتضمن البيض على نسبة كبيرة من البروتينات التي تساعد على نمو الشعر، وإعطائه كثافة ولمعان، للتعرف على كيفية التحضير، تابع فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه بيضة، نخفقها.

نضع المزيج على الشعر، يترك لمدة نصف ساعة.

نغسل الشعر باستخدام ماء دافئ وشامبو ملائم.

زيت الزيتون لتكثيف الشعر

يتضمن زيت الزيتون على نسبة كبيرة من أحماض الأوميجا 3، للتعرف على كيفية استخدامه، تابع فيما يلي:

نسخن زيت الزيتون لكي يصبح دافىء.

ندلك فروة الرأس باستعمال زيت الزيتون.

نتركه على الشعر لمدة ساعة إلا ربع.

نغسل الشعر باستخدام الشامبو والماء.

البرتقال لتكثيف الشعر

يتضمن البرتقال على الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد الشعر مثل فيتامين ج، للتعرف على كيفية استخدامه، تابع فيما يلي:

نهرس ثمرة برتقال بالخلاط الكهربائي.

نضع المزيج على الشعر لمدة ساعة، ثم يغسل بالماء والشامبو.

جل الصبار

جل الصبار من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد على تقوية الشعر وتكثيفه، للتعرف على كيفية استخدامه، تابع فيما يلي: