فلوسك وبعد العيد تطلع ع البنك.. التقديم على شقق بمقدم 25 ألف من الإسكان الاجتماعي+اعرف موعد وخطوات التسجيل على الموقع

التقديم على شقق بمقدم 25 ألف التي طرحتها وزارة الإسكان، حيث أن الوزارة قامت بطرح عدد من الوحدات السكنية في العديد من المدن في جمهورية مصر العربية كما أوضحت الوزارة الأقساط التي يجب دفعها عند الرغبة في الحصول على شقة وتكون قيمة الحجز مبلغ قدره 25 ألف جنيهًا، بالإضافة إلى أن الأقساط توزع على 5 حتى 7 سنوات ويختار العميل المناسب له.

التقديم على شقق بمقدم 25 ألف

أوضحت وزارة الإسكان الخطوات التي يمكن عن طريقها حجز شقق من برنامج سكني، وتكون الخطوات كما يلي:

زيارة بوابة برنامج سكني.

أدخل البيانات اللازمة للحجز مثل ( الاسم/ الرقم القومي/ الهاتف/ البريد الإلكتروني).

حدد الطابق الذي ترغب في الحجز به مثل ( الأرضي/ متكرر/ الأخير).

انقر التقديم.

بعدها ستظهر استمارة التقديم، بالإضافة إلى كود الحجز.

يجب أن تقوم بطباعتها وأيضًا كتابتها والتوقيع عليها وبعدها رفعها.

يلزم سداد مبلغ جدية الحجز بالإضافة إلى المصاريف اللازمة للدراسة والتي تكون موجودة على كود الحجز.

البنوك التابعة للوزارة هو بنك الإسكان والتعمير، بالإضافة إلى أن الدفع يكون عن طريق التحويل البنكي.

شروط التقديم على شقق بمقدم 25 ألف

أعلنت وزارة الإسكان وأيضًا هيئة المجتمعات العمرانية الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين في الحصول على الشقق التي تكون بمقدم 25 ألف، وتكون الشروط كما يلي: