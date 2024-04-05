حملها PDF|…كراسة شروط قطع الأراضي الجديدة إبريل 2024 ومقدمة الحجز كام وإيه هي الطريقة

كراسة شروط قطع الأراضي الجديدة إبريل 2024 التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في جمهورية مصر العربية، حيث أن الوزارة أوضحت داخل كراسة الشروط كل ما يتعلق بالمشروع من حيث تفاصيل المشروع بالإضافة إلى مبلغ جدية الحجز وطريقة التقديم ويلزم على الراغبين في التقديم على قطع الأراضى الجديدة الإلتزام بهذه الشروط، كما حددت الوزارة الموعد للبدء في التقديم والذي يكون مع بداية أبريل 2024.

كراسة شروط قطع الأراضي الجديدة إبريل 2024

قامت وزارة الإسكان بتوضيح تفاصيل طرح الأراضي الجديدة، وتكون طريقة تنزيل كراسة الشروط كما يلي:

زيارة منصة برنامج طرح قطع الأراضى.

اختر كراسة الشروط، ثم انقر تنزيل.

بعدها يمكنك اختيار نوع الأراضي التي ترغب في حجزها مثل ( الأكثر تميزًا/ المميزة/ الوسطى).

اضغط بدء الخدمة.

سجل مستخدم جديد في المنصة.

بعدها اتجه إلى البريد الإلكتروني من أجل تفعيل حسابك.

اختر الأرض التي ترغب بها.

حدد طريقة السداد التي تناسبك.

قم برفع المستندات لتأكيد جدية الحجز.

ملء استمارة الحجز للأراضي.

الضغط على إرسال.

شروط قطع الأراضي الجديدة إبريل 2024

حددت وزارة الإسكان الشروط التي يجب الالتزام بها عند التقديم لشراء الأراضي الجديدة، وتكون تفاصيل التقديم كما يلي: