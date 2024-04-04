“ب2.5 مليون جنيه بس” رابط وشروط وخطوات التقديم في الأراضي الجديدة 2024 على موقع وزارة الإسكان

التقديم في الأراضي الجديدة التي طرحتها وزارة الإسكان، حيث أن الوزارة أعلنت أن الحجز سيبدأ في الأول من أبريل 2024 وسوف يستمر لمدة شهرين على أن ينتهي مع نهاية مايو 2024 ويقوم الراغبين في الحصول على الأراضي الجديدة بالتقديم على قطعة الأرض التي طرحتها الدولة لأن الأراضي المطروحة ثلاثة أنواع وبعد إجراء الاقتراع بين المتقدمين تحدد الدولة الفائزين بالأراضي.

التقديم في الأراضي الجديدة

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الخطوات الواجب اتباعها عند التقديم للتسجيل في الأراضي الجديدة من وزارة الإسكان، وتكون خطوات التسجيل كما يلي:

التوجه إلى موقع برنامج طرح الأراضي الجديدة.

الإطلاع على الأراضي المتاحة والتي يرغب العميل في شرائها.

تنزيل كراسة الشروط من أجل الاطلاع على الشروط التي وضعتها الوزارة للحصول على الأراضي.

اختر إنشاء حساب.

يلزم إدخال البيانات، وبعدها التوجه إلى البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب.

حدد قطعة الأرض، ثم انقر التقديم.

بعدها قم باستكمال باقي بيانات الحجز.

انقر تنزيل استمارة الحجز، ثم قم بكتابتها وبعدها إعادة رفعها على الموقع.

رفع إيصال جدية الحجز.

انقر إرسال.

موعد طرح أراضي الإسكان

أوضحت وزارة الإسكان موعد طرح الأراضي الجديدة، وتكون تفاصيل أراضي الإسكان كما يلي: