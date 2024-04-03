“لولو شطورة بتسمع كلام أمها“ تردد قناة وناسة للاطفال على نايل سات وعرب سات.. اضبطيها حالا

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات 2024

قناة وناسة تعرض على شاشتها برامج مميزة وفريدة جعلها تختلف عن باقي القنوات التي تقدم محتوى مشابه ونجحت في الابتكار والإبداع الذي أبهر الأطفال وحاز على إعجابهم وأصبحوا يرغبون في متابعة القناة بشكل دائم، أما الأمهات فرأوا فيها بديل جيد للأجهزة الالكترونية التي لن يتمكنوا من مراقبتها باستمرار كما أن القناة تجمع بين الترفيه والتعليم، فتعلم الأطفال العديد من القيم والأخلاقيات من خلال أغاني مميزة بإيقاع جميل وكلمات رائعة وأداء ملفت للانتباه، وسنستعرض لكم فيما يلي تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات :