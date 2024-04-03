“لولو شطورة بتسمع كلام أمها“ تردد قناة وناسة للاطفال على نايل سات وعرب سات.. اضبطيها حالا
تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات 2024
قناة وناسة تعرض على شاشتها برامج مميزة وفريدة جعلها تختلف عن باقي القنوات التي تقدم محتوى مشابه ونجحت في الابتكار والإبداع الذي أبهر الأطفال وحاز على إعجابهم وأصبحوا يرغبون في متابعة القناة بشكل دائم، أما الأمهات فرأوا فيها بديل جيد للأجهزة الالكترونية التي لن يتمكنوا من مراقبتها باستمرار كما أن القناة تجمع بين الترفيه والتعليم، فتعلم الأطفال العديد من القيم والأخلاقيات من خلال أغاني مميزة بإيقاع جميل وكلمات رائعة وأداء ملفت للانتباه، وسنستعرض لكم فيما يلي تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11470
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات 2024
قناة وناسة متواجدة على قمرين صناعيين لتصل الى أكبر عدد من الجمهور في شتى أنحاء الوطن العربي، ويحرص المسئولون على تغيير الترددات بشكل دوري حتى لا تحدث أي مشاكل بالبث، ويمكنكم بسهولة استقبال قناة وناسة عبر إدخال إعدادات الضبط التالية على جهاز الرسيفر الخاص بكم ثم البحث وحفظ القنوات :
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4