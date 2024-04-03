تردد القنوات

“لولو شطورة بتسمع كلام أمها“ تردد قناة وناسة للاطفال على نايل سات وعرب سات.. اضبطيها حالا

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 40 دقيقة
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تردد قناة وناسة
تردد قناة وناسة

قناة وناسة متواجدة على قمرين صناعيين لتصل الى أكبر عدد من الجمهور في شتى أنحاء الوطن العربي، ويحرص المسئولون على تغيير الترددات بشكل دوري حتى لا تحدث أي مشاكل بالبث، ويمكنكم بسهولة استقبال قناة وناسة عبر إدخال إعدادات الضبط التالية على جهاز الرسيفر الخاص بكم ثم البحث وحفظ القنوات :

  • القمر الصناعي : عرب سات
  • التردد : 11270
  • الاستقطاب : عمودي
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : 3/4
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 40 دقيقة
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