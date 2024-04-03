وداعاً للشعر الجاف! خلطات طبيعية لترطيب الشعر من أول استعمال!

أي فتاة وسيدة ترغب أن تمتلك شعر قوي وصحي، الشعر هو زينة المرأة وعلامة من علامات الجمال، لذلك تسعى كل سيدة أن تمتلك هذه العلامة، خاصة أصحاب الشعر الجاف يبحثون عن أفضل الطرق من أجل ترطيب وإعطاء حيوية لشعرهم، لذلك وفرنا لكم أفضل خلطات لترطيب الشعر الجاف بمكونات بسيطة للغاية، سوف تجدي أغلبها لديكي في المنزل، أثبتت أغلب الدراسات مدى فعالية الوصفات الطبيعية.

خلطات لترطيب الشعر الجاف

أثبتت الخلطات الطبيعية مدى فعاليتها لمعالجة الشعر خاصة الجاف، لذلك ينصح أغلب الأطباء إلى استعمال الخلطات الطبيعية على اعتبارها من أفضل الطرق المستخدمه، لذلك وفرنا لكم اليوم أفضل وصفات لترطيب الشعر.

شامبو مرطب طبيعي من الألوفيرا

جل الصبار من أكثر المكونات التي تساعد على ترطيب الشعر وتغذيته وتقوية بصيلات الرأس، للتعرف على كيفية تحضيره، تابعي فيما يلي:

نحضر وعاء، نذوب به 2 ملعقة من العسل مع ¼ كوب ماء دافىء، ثم نضيف كوب زيت جوز الهند، كوب هلام الألوفيرا، ملعقة زيت لافندر، ملعقة من زيت الجوجوبا، ملعقة زيت النعناع.

نضيف ½ كوب صابون القشتالي إلى المزيج، نضع المزيج في عبوة، ثم يضع في الثلاجة، ثم يستعمل كشامبو للشعر.

خلطة الموز لترطيب الشعر

يساعد استعمال الموز في المحافظة على ترطيب الشعر مع تقوية جذورة، تقليل التقصف مع تنظيم إفراز الزهم في الرأس، للتعرف على كيفية تحضيره، تابعي فيما يلي:

نخرس ثمرة من الموز، نضيف ملعقتين من الكاكاو، ثم نضيف حليب.

نضع المزيج على فروة الرأس، يترك لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بالماء والشامبو.

وصفة البيض وزيت الزيتون لترطيب الشعر

البيض من أكثر المكونات التي تساعد على ترطيب الشعر، للتعرف على كيفية تحضير الوصفة، تابعي فيما يلي: