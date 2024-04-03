“لم يتبقى الكثير” موعد امتحانات التوجيهي 2024 في الأردن وخطوات تسجيل الطلاب في الاختبارات
زادت عمليات البحث من قبل الكثير من الطلاب في الأردن عن موعد امتحانات التوجيهي 2024، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد الامتحانات، وأيضا كيفية التسجيل في الامتحانات من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي للوزارة،وهو ما سنوصحه لكم في هذا المقال.
موعد امتحانات التوجيهي بالاردن 2024
تعتبر امتحانات التوجيهي بالاردن من أهم الامتحانات في الأردن فهب علي أساسها ينتقل الطالب إلى المرحلة الجامعية،ولذلك حرصت وزارة التربية والتعليم على الإعلان عن مواعيد الامتحانات، حتى يستعد لها الطلاب جيدا في وقت مبكر، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التوجيهي بالاردن يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، على أن يكون موعد لجان الامتحانات في تمام الساعة 10 صباحا اللجنة الأولي بينما تبدأ اللجنة الثانية الساعة 1:00 ظهرا،كما أعلنت عن مواعيد الاختبارات المنزلية والتي ستبدأ يوم 27 مارس و28 مارس من العام الجاري 2024.
خطوات التسجيل في الاختبار التوجيهي بالاردن 2024
توجد مجموعة من الخطوات التي حددتها وزارة التربية والتعليم الأردنية من أجل التسجيل في اختبارات التوجيهي بالاردن، والتي سيكون من خلال موقع الوزارة الالكتروني الرسمي، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:
- اولا قم بالانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.
- بعدها انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.
- قم بالذهاب الى خانة الخدمات الإلكترونية.
- قم بالنقر على أيقونة الإختبارات.
- يجب تحديد ايقونة الامتحان التكميلي.
- بعد ذلك قم بتعبئة نموذج للبيانات والمعلومات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لذلك.
- كتابة رقم البطاقة القومى، والاسم ورقم الجوال، ورقم الجلوس الخاص بالطالب/ الطالبة.
- بعد ذلك انقر فوق زر التسجيل.
- وبذلك تكون قد قمت بالتسجيل في الاختبار التوجيهي بنجاح.