اعمل الشفرات وهتتمكن من شراء عربية بوليس في جاتا 5 التحديث الجديد في خريطة ViceCity

شراء عربية بوليس في جاتا 5 أحد أهم المزايا التي قامت الشركة المنتجة لجاتا 5 وهي شركة Rockstar Games بإضافتها في اللعبة شرائها للاعبين حيث بإمكان اللاعبين شراء شاحنة من نوع Police Riot وكذلك شراء Unmarked Cruiser وأيضًا Stanier LE Cruiser وذلك عبر وكلاء السيارات المتاحين داخل لعبة جاتا 5 أون لاين.

شراء عربية بوليس في جاتا 5

تعتبر شاحنة Vapid Stanier LE Cruiser وكذلك شاحنة U nmarked Cruiser وأيضًا Riot Van احد المركبات الأغلى 80% باللعبة وذلك أمر منطقي مقابل سرعتها وقوتها ولكن هناك خصومات واسعار مناسبات تجاريه على هذه الشاحنات الجديدة وذلك من خلال تحديث Chop Shop وكذلك المواجهة في قسم شرطة لوس سانتوس LSPD للكثير من التحديات المطلوبة او من خلال Wanted Level.

شراء مركبات شرطة للعبه جاتا 5

أصبح بإمكان اللاعبين في لعبة جاتا 5 شراء إحدى سيارات الشرطة الأغلى والجديدة المقدمة من Warstock Cash and Carry، وهناك ايضا سيارة Unmarked Cruiser التي تعد أن نركبها الارخص ضمن المركبات الثلاثة ولكن على الرغم من قول السيارة عادية ومتواضعة إلى أن تكلفة الحصول عليها هي 3,000,000 دولار وذلك بعد الخصم اي ان اللاعب سوف يحتاج الى مبلغ يزيد عن 10,000,000 دولار وذلك عند الرغبة في الحصول على السيارات الثلاث السعر المنخفض.

طريقة فتح طرادات الشرطه في لعبه جاتا 5 عبر الانترنت

إذا كنت تملك المال وتعذر عليك شراء أي من السيارات الثلاث دون الانتهاء من المتطلبات الأساسية في البداية، حيث أن لعبة Unmarked Cruiser اشترطت أن تبقى على قيد الحياة وذلك ضد مستوى مطلوب بنتيجة ثلاثة نجوم أو أعلى وذلك لمدة خمس دقائق أما إذا كنت ترغب في شراء سيارة Police Riot، فعندها سوف تكون بحاجة إلى الهرب من المستوى المطلوب والحصول على نتيجة أربع نجوم أو خمس نجوم.