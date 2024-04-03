“شوف اسمك هنا” رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر ابريل 2024 استعلم الان بالرقم القومي

برنامج تكافل وكرامة أحد سمات الجمهورية الجديدة في مصر خلال السنوات الماضية التي عملت على رعاية جميع المواطنين، من خلال الكثير من الطرق سواء دعم عقاري أو دعم مشروعات صغيرة أو عن طريق دعم مالي يقدم كل شعر لفئات محددة في الدولة، لذلك نوضح معكم اليوم رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 لشهر ابريل القادم عن طريق الرقم القومي.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر ابريل 2024

حقق برنامج تكافل وكرامة طفرة كبيرة في أنظمة الرعاية الاجتماعية داخل مصر، حيث استطلع البرنامج توفير احتياجات المواطن محدود الدخل ورفع مستوى معيشته، وقد اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموع من القرارات في الفترة الماضية منها زيادة الدعم لكل المستفيدين بنسبة 15%، ويتم صرف معاش شهر أبريل القادم بهذه الزيادة وفيما يلي نعرض رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024.

التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

بعد فتح الموقع السابق تنتقل مباشرة إلى صفحة الاستعلام.

تجد أمامك أيقونة فارغة سجل بها الرقم القومي الخاص بك.

اضغط زر استعلام الموجود باللون الأزرق.

يتم توضيح حالة الطلب من القبول أو الرفض.

عند قبولك تجد قيمة المعاش التي تحصل عليها في الشهر القادم.

إذا تم رفض طلبك يبين لك الموقع سبب الرفض وهنا يمكنك معاودة التقديم مرة أخرى.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2024

أطلقت الحكومة برنامج تكافل وكرامة لكي تدعم طبقات محددة في الشعب المصري، لذلك تم وضع عدد من الشروط لكي يتم القبول في تكافل وكرامة ومن هذه الشروط التالي.