نسخة واتساب ضد الحظر الحل النهائي لمشكلة الواتساب الذهبي

واتساب ضد الحظر هو نسخة معدلة من واتساب الرسمي تم تصميمها لتجنب الحظر من قبل شركة واتساب تُستخدم هذه النسخة من قبل ملايين الأشخاص حول العالم، وتوفر العديد من الميزات الإضافية التي لا تتوفر في واتساب الرسمي حيث تم تصميم هذه النسخة خصيصًا لتجنب الحظر من قبل شركة واتساب وتوفر هذه النسخة العديد من الميزات الإضافية التي لا تتوفر في واتساب الرسمي، مثل إخفاء علامة “آخر ظهور” وإخفاء حالة “قيد الكتابة” وتغيير مظهر التطبيق.

طريقة تشغيل واتساب ضد الحظر بدون باركود

واتساب ضد الحظر هو حل فعّال لتجنب حظر واتساب. باستخدام هذه النسخة، ستتمكن من الاستمتاع بكافة ميزات واتساب دون قلق من الحظر ولكي يتم تشغيله

قم بتحميل رابط واتساب ضد الحظر من مصدر موثوق.

تأكد من تحميل النسخة المناسبة لنظام التشغيل الخاص بهاتفك (Android أو iOS).

افتح ملف APK وقم بتثبيته على هاتفك.

قد تحتاج إلى تفعيل خيار “تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة” على هاتفك قبل البدء في عملية التثبيت.

افتح واتساب ضد الحظر وقم بإدخال رقم هاتفك. ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق.

أدخل رمز التحقق في واتساب ضد الحظر.

ستحتاج إلى تفعيل واتساب ضد الحظر باستخدام رقم هاتفك.

تأكد من استخدام نفس رقم الهاتف الذي تستخدمه في واتساب الرسمي.

استمتع باستخدام واتساب ضد الحظر دون قلق من الحظر!ر

ملاحظات مهمة

تأكد من تحميل واتساب ضد الحظر من مصدر موثوق لتجنب تنزيل ملفات ضارة.

قد لا تعمل بعض ميزات واتساب ضد الحظر بشكل صحيح على جميع الأجهزة.

من المهم تحديث واتساب ضد الحظر بانتظام للحصول على أحدث الميزات والإصلاحات.