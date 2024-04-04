“استعلم عن اسمك” لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 الموقع الرسمي لمنصة مظلتي

الإعلان من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي، حيث يتم الطلب للحصول على هذا الدعم بشكل إلكتروني طبقًا لتوافر مجموعة من الضوابط التي وضعتها الوزارة، كما يتم توفير الدفعات الخاصة بدعم هذا البرنامج بشكل إلكتروني على موقع الوزارة حتى يتمكن المواطنون من الاستعلام عنها، وفي السطور التالية نعرفكم على رابط وخطوات الاستعلام، كما نوضح شروط استحقاق هذا الدعم التي حددتها الوزارة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنه يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال رابط إلكتروني، واتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بزيارة منصة مظلتي.

ثم اضغط على زر خدمات الرعاية الاجتماعية.

بعدها قم بتحديد أسماء الرعاية الاجتماعية.

ثم سجل رقم الوجبة والدفعة التي تريد الاستعلام عنها.

اضغط على زر قائمة جميع المستفيدين.

بعدها اضغط لتحميل وتنزيل كشوف الأسماء.

ثم قم بفتح الملف وابحث عن الاسم المطلوب بداخله.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

كما أكدت الوزارة أنه حتى يتم قبول الطلبات ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 للحصول على الوجبة الأخيرة المقدمة من هذا البرنامج، فلا بد أن تتوافر مجموعة من الضوابط والشروط حتى يتم صرف دفعات البرنامج للفئات المحتاجة والمستحقة، ومن أبرزها ما يلي: