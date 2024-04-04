أربع سنين إيقاف…مشكله رمضان صبحي مع المنشطات تهدد مستقبل اللاعب حتى 2028

مشكله رمضان صبحي مع المنشطات والقصة الكاملة حولها تشغل بال الكثيرين، حيث مؤخرًا انتشر العديد من الأخبار حول أزمة اللاعب رمضان صبحي بشأن تناوله للمنشطات وقد بدأت الأزمة بعدما ذكر الإعلامي أحمد شوبير باكتشاف لاعب دولي لديه عينة إيجابية من منشطات خطيرة وهو ما قد يؤدي إلى إيقافه عن اللعب خلال الأيام المقبلة ويقصد رمضان صبحي، حيث قال أحمد شوبير شوبير ذلك في برنامج ملعب أون تايم، وفيما يلي سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل.

مشكله رمضان صبحي مع المنشطات

ذكر رئيس اتحاد الكرة المصرية جمال علام أن منظمة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى اتحاد الكرة المصري وهو ما يوضح إيجابية العينة الخاصة باللاعب رمضان صبحي الذي يلعب بفريق بيراميدز وبناء على هذا الخطاب أعلن اتحاد الكرة المصرية إيجابية عينة المنشطات للاعب رمضان صبحي وهو ما شكل أزمة خطيرة له قد تؤدي الى إيقافه عن اللعب بالنادي مرة أخرى.

أزمة لاعب بيراميدز رمضان صبحي

هناك موجة غضب انتابت إدارة بيراميدز وذلك بعد التصريحات التي صدرت من جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، فقد رد المصدر لدى نادي بيراميدز أن التصريحات بشأن ايجابية العينة اللاعب رمضان صبحي خاطئة حيث أن الخطاب الذي تم إرساله من قبل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لم يذكر أن العينة الخاصة باللاعب إيجابية للمنشطات.

وإنما جاء في خطاب الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أن العينة الخاصة باللاعب رمضان صبحى كانت فاسدة ومخففة بالمياه وعندها قامت الوكالة بطلب رد رسمي من اللاعب رمضان صبحي على الاتهام الموجه إليه بشأن إتلاف العينة الخاصة به، ولم تتوقف الأمور عند ذلك بل قام نادي بيراميدز في بيان رسمي له أن اللاعب رمضان صبحي سوف يتحرك بشكل قانوني ضد رئيس اتحاد الكرة جمال علام وذلك نتيجة للتصريحات الأخيرة التي تم إطلاقها دون أن يتأكد من الأمر.

مفاجأة من العيار الثقيل حول قضية رمضان صبحي

أصبح الجميع في حالة انتظار وترقب لمصير اللاعب رمضان صبحي وذلك بعد أن قام الدكتور أسامة غنيم وهو خبير مكافحة المنشطات الدولي بكشف مفاجأة جديدة خاصة بالقضية وهي مفاجئة من العيار الثقيل تشير بأن العينة التي تم أخذها من اللاعب تم إفسادها داخل المعمل المختص بتحليلها وبالتأكيد المعمل لن يدين نفسه باعترافه بإفساده للعينة.