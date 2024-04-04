ما تخليش حد يقولك واعرف: السلع التموينية لشهر إبريل الأسعار الرسمية من قبل الحكومة كام؟

السلع التموينية لشهر إبريل الأسعار الرسمية تصدرت محركات البحث مؤخرًا، فالجميع تساءل عن الأسعار في البطاقات التموينية للمستفيدين وكذلك سعر السلع المدعومة مع بداية شهر أبريل 2024، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد أسعار مجموعة من السلع الأساسية التي يستفيد منها المواطنين على البطاقات التموينية، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على أسعار كافة السلع الذي لا غنى عنها وخاصة خلال شهر رمضان.

السلع التموينية لشهر إبريل الأسعار الرسمية

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من السلع الأساسية على البطاقات التموينية وذلك لصرفها للمستفيدين ضمن المقررات على البطاقات التموينية والتي تصرف في أكثر من 40 ألف منفذ سواء من التموين أو البقالة أو المجمعات الاستهلاكية وكذلك فروع جمعيتي التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، وجاءت قائمة أسعار السلع الأساسية على البطاقات التموينية لشهر أبريل 2024 كالآتي:

سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية هو 12.60 جنيه.

أما سعر زجاجة الزيت الخليط بوزن 800 مللي.

كذلك علبة مرقة الدجاج بسعر 6 جنيه.

كيس مكرونة بوزن 800 جرام بسعر 15.5 جنيه.

كيس عدس مجروش بوزن 500 جرام سعر 21 جنيه.

كيس مكرونة بوزن 400 جرام سعره 7.75 جنيه.

كيس فول معبأ بوزن 500 جرام بسعر 9 جنيه.

عبوة دقيق معبأ ورقي أو في كيس بلاستيك بوزن 1 كيلو جرام سعرها 18 جنيه.

عبوة سمن صناعي بوزن 300 جرام سعرها 36 جنيه.

عبوة شاي ناعم بوزن 40 جرام بسعر 5 جنيهات.

اسعار السلع غير الأساسية لشهر أبريل 2024 على البطاقات التموينية

هناك سلع غير أساسية يمكن الاستغناء عنها ويمكن للمواطنين الحصول عليها عبر منافذ التموين بأسعار مخفضة ضمن البطاقات التموينية وهي كالآتي: